Кинофраншизы, которые так и не состоялись

Киношники любят выпускать сиквелы успешных фильмов. Это легко объяснить: публика уже знакома с героями, ей понятны сюжетные повороты, зрители хотят узнать, чтобы будет с персонажами дальше. Но иногда ленты, задуманные как первая часть франшизы, не находят у аудитории понимания.

1. Детективный триллер «Девушка с татуировкой дракона» вышел в 2011 году. Это была адаптация бестселлера шведского писателя Стига Ларссона, первого из трилогии «Миллениум». Двумя годами ранее выпустили одноимённый шведский фильм, и он стал весьма успешным, в десять раз окупив бюджет. Голливудская экранизация режиссёра Дэвида Финчера с участием Дэниела Крэйга , Руни Мары, Кристофера Пламмера , Стеллана Скарсгорда тоже собрала хорошую кассу в прокате, поэтому ходили слухи о продолжениях. Но в итоге они так и не последовали.

Дженнифер Гарнер, 2. В 2003 году на экранах появился герой комиксов Marvel Сорвиголова. Фильм был новинкой своего времени, ведь тогда интерес к супергероям в кино только зарождался. Гигантский бюджет, Бен Аффлек Колин Фаррелл в главных ролях должны были обеспечить картине успех, а сам «Сорвиголова» планировался как начало грандиозной франшизы, но критики разнесли смехотворный сценарий, отпугнув зрителей. Фильм провалился в прокате, и о продолжении речи уже не шло.

О других франшизах, которые так и не получились, смотрите в сюжете.