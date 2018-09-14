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Кинофраншизы, которые так и не состоялись
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Кинофраншизы, которые так и не состоялись 

Рамблер 15 минут назад
Фото: Кадр из фильма «Сорвиголова»
Киношники любят выпускать сиквелы успешных фильмов. Это легко объяснить: публика уже знакома с героями, ей понятны сюжетные повороты, зрители хотят узнать, чтобы будет с персонажами дальше. Но иногда ленты, задуманные как первая часть франшизы, не находят у аудитории понимания.
1. Детективный триллер «Девушка с татуировкой дракона» вышел в 2011 году. Это была адаптация бестселлера шведского писателя Стига Ларссона, первого из трилогии «Миллениум». Двумя годами ранее выпустили одноимённый шведский фильм, и он стал весьма успешным, в десять раз окупив бюджет. Голливудская экранизация режиссёра Дэвида Финчера с участием Дэниела Крэйга, Руни Мары, Кристофера Пламмера, Стеллана Скарсгорда тоже собрала хорошую кассу в прокате, поэтому ходили слухи о продолжениях. Но в итоге они так и не последовали.
2. В 2003 году на экранах появился герой комиксов Marvel Сорвиголова. Фильм был новинкой своего времени, ведь тогда интерес к супергероям в кино только зарождался. Гигантский бюджет, Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер, Колин Фаррелл в главных ролях должны были обеспечить картине успех, а сам «Сорвиголова» планировался как начало грандиозной франшизы, но критики разнесли смехотворный сценарий, отпугнув зрителей. Фильм провалился в прокате, и о продолжении речи уже не шло.
О других франшизах, которые так и не получились, смотрите в сюжете.
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