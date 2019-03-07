Что студия «Дисней» скрыла об Алисе из Страны чудес

История Алисы, попавшей страну чудес, рассказанная Льюисом Кэрроллом , популярна в мире не одно десятилетие. Киношники не смогли обойти вниманием захватывающую книги и уже многократно её экранизировали. В числе самых известных экранизаций — анимационная картина студии «Дисней» «Алиса в стране чудес» 1951 года. Любопытно, но в этой детской ленте есть несколько моментов, адресованных только взрослым. Была ли вся история плодом воображения Алисы? Почему Королева Червей возмущалась из-за цвета роз? Что означает сцена безумного чаепития? Смотрите видео и узнайте секреты, которые киностудия попыталась скрыть от юных зрителей.