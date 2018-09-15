Кинозвезды СССР, подвергавшиеся репрессиям 

1/7 Татьяна Окуневская была одной из самых ярких звезд 30-х и 40-х, но это не спасло ее от лагерей. В 1937 году был расстрелян ее отец, а в 1948 году была арестована сама Татьяна. Ее обвинили в антисоветской пропаганде и дали 10 лет. Отбывала срок в Степлаге, Каргопольлаге, Вятлаге. В 1954 году была освобождена. Вернулась в Ленком. Фото: Кадр из фильма "Горячие денечки"

2/7 Зоя Федорова также была одной из самых успешных актрис 30-х годов. Ее карьере не помешал даже арест отца в 1938 году. Но в 1945 году у нее случился роман с американским дипломатом Джексоном Тейтом, родилась дочь Виктория. В 1946 году была арестована по обвинению в шпионаже, получила 25 лет. С ней были арестованы и сестры. В 1955 году вышла на свободу после начала массовой реабилитации. Фото: Кадр из фильма "Свадьба"

3/7 Мария Капнист запомнилась зрителям ролями загадочных старух. Графиня по рождению, из старинного дворянского рода. Мечтала стать актрисой, но из-за происхождения была исключена из института. В 1941 году получила 8 лет. Отбывала первый срок в Карлаге (где познакомилась с Тимиревой, возлюбленной Колчака) и Степлаге, второй — в Красноярском крае. Освобождена в 1956 году. Фото: Кадр из фильма "Руслан и Людмила"

4/7 Георгий Жженов начал свою актерской карьеру еще до войны. Но в 1937 году был арестован его старший брат. В 1938 году Жженов, направляясь на съемки, познакомился в поезде с американским дипломатом. Его обвинили в шпионаже. Получил 5 лет, затем добавили еще 21 месяц. Срок отбывал на Колыме. В 1949 году был арестован повторно и сослан в Норильск. Освободился в 1955 году. Фото: Кадр из фильма "Берегись автомобиля"

5/7 Петр Вельяминов происходил из древнего дворянского рода. В 1943 году был арестован вместе с отцом. Его обвинили в участии в антисоветской организации "Возрождение России". Получил 10 лет, был освобожден в 1952 году, но реабилитирован только в 1984 году, став к тому времени всенародно известным артистом. Фото: Кадр из фильма "Командир счастливой "Щуки"

6/7 Вацлав Дворжецкий происходил из польской дворянской семьи. В 1929 году был арестован за активное участие в «группе освобождения личности». В 1937 году освободился , а осенью 1941 года был арестован повторно. Освободился в 1946 году. Сыграл немало ярких эпизодических ролей, отец известных Владислава и Евгения Дворжецких. Фото: Кадр из фильма "Щит и меч"