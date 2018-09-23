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Что стало с актерами фильма «Покровские ворота»
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Что стало с актерами фильма «Покровские ворота» 

Рамблер 2 часа назад
Блестящая игра актеров, тонкий юмор и драматургия сделали фильм "Покровские ворота" легендой своего времени. И до сих пор картина любима зрителями и остается настоящим киношедевром.
Олег Меньшиков. Роль Кости Рюмина принесла 21-летнему начинающему актеру славу и популярность. Окончил Московское театральное училище им. Щепкина. Его часто звали работать в Голливуд, но Меньшиков отказывался, за что получил прозвище "русский, который не приезжает". С 2012 года Олег Меньшиков — худруководитель Московского драматического театра имени Ермоловой.
Валентина Воилкова. Сыграла в фильме роль Риты — "девушки мечты" Костика. Эта роль принесла актрисе популярность. В конце 80-х Валентина вышла замуж и в 1991 году уехала во Францию. Сейчас Валентина живет в Париже и занимается озвучиванием и переводом фильмов.
Татьяна Догилева. В фильме сыграла Светлану, пловчиху из общества "Трудовые резервы". Сыграла во многих фильмах. В 1998 году состоялся дебют Догилевой в качестве режиссера (спектакль "Лунный свет, медовый месяц"). Член Союза кинематографистов РФ, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".
Елена Коренева. Скромница-Людочка, невеста Хоботова, в исполнении Елены покорила сердца зрителей. Коренева окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина. До 1996 года жила и работала в США. Вернувшись в Россию, продолжила сниматься в кино. С 2008 года служит в театре «Школа современной пьесы».
Марина Дюжева. "Вся такая внезапная, противоречивая вся…" — одна из почитательниц Кости, Анна Адамовна запомнилась зрителям, хотя и не являлась центральным персонажем фильма. Сейчас актриса много снимается, играет в театре, ездит на гастроли, озвучивает и дублирует зарубежные фильмы. По словам Дюжевой, сейчас она гораздо более востребована, чем в начале карьеры.
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