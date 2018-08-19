10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов

Талантливые знаменитости, которые после оглушительного успеха забросили свою карьеру.

Деми Мур

Актриса, ставшая мировой звездой после фильма "Привидение", была востребована еще долгие годы. Однако ее карьера пошла на спад, когда девушка посвятила себя личной жизни, которая, к слову, не складывалась. После второго брака с актером Эштоном Катчером Мур совсем перестала появляться на экранах.

Джим Керри

Последний нашумевший фильм "Тупой и еще тупее 2" с самым популярным комиком 90-х вышел в 2014 году, после этого в карьере актера наступило затишье. Кроме того, в 2015 году покончила с собой девушка Джима, с которой они расстались за несколько дней до трагедии. Недавно стало известно, что в этом году Керри возвращается на экраны с сериалом "Шучу".

Эдди Мёрфи

Еще один комик, у которого сегодня карьера не складывается, при этом он был очень популярным в 90-х. Последняя по-настоящему значимая работа Эдди — озвучка осла в культовом мультфильме "Шрек" в 2010 году. А вот с хорошими ролями — полное затишье…

Леонардо ДиКаприо

Говорят, актер решил сделать перерыв в карьере после таких успешных лент, как "Великий Гэтсби", "Волк с Уолл-стрит" и оскароносный "Выживший". Известно, что сейчас ДиКаприо снимается в девятом фильме Квэнтина Тарантино, но выйдет он только летом следующего года.

Николас Кейдж

В 90-х актер находился на пике славы. Однако со времен выхода громкого фильма "Без лица" Кейджу перестало везти с ролями. Актер соглашался на каждый сценарий, который попадался ему под руку. Говорят, что поступал он так из-за огромных долгов. Критики же в один голос твердили, что бесконечные сомнительные роли погубили карьеру Кейджа.

Бритни Спирс

Невероятная популярность певицы в начале нулевых сменилась депрессиями, разводами и нахождением в психиатрических клиниках. Затем было триумфальное возвращение поп-принцессы с несколькими новыми хитами, после которых снова настало затишье. Последний альбом и клип Бритни вышли в 2016 году.

Дженнифер Лопес

Сейчас о известной певице нулевых слышно гораздо меньше, чем раньше, хотя она также продолжает записывать альбомы и выпускать клипы. Однако большую часть времени Лопес посвящает детям и своего новому возлюбленному.

Кирилл Толмацкий

Раскручиванием Децла занимался его отец. Под его руководством вышел дебютный альбом исполнителя с такими хитами, как "Вечеринка", "Слезы" и "Кровь моя, кровь". Но в 2002 году у Децла произошел конфликт с отцом. Он поменял псевдоним на Le Truk и начал работать самостоятельно. В одиночку рэпер выпустил три альбома, ни один из которых так и не снискал былой любви миллионов. Говорят, сегодня Кирилл все еще не общается с отцом, а о карьере рэпера жалеет.

Нелли Уварова

Исполнительница роли Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой" в 2007 году считалась одной из самых популярных актрис на российском телевидении. Сейчас она редко появляется на экране, а если появляется, то в эпизодических ролях.

Андрей Губин

Певец был невероятно популярным в 90-х, он пользовался популярностью у девушек разных возрастов и получил большое количество музыкальных наград. Однако из-за хронического переутомления и серьезной болезни нервной системы ему пришлось уйти с большой сцены. Сегодня певец признается, что скучает по успешной карьере певца.