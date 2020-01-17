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Новости кинематографа и телевидения. Звезды кино и сериалов

Самая интеллектуальная порноактриса
Самая интеллектуальная порноактриса
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Маколей Калкин вернется в кино
Маколей Калкин вернется в кино
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Что известно о сериале, предсказавшем COVID-19
Что известно о сериале, предсказавшем COVID-19
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Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
Смотрите видео и узнайте, как выглядят и чем занимаются сегодня российские актрисы.
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Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
Герой видео — режиссёр Пётр Тодоровский.
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Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
Видео рассказывает об актрисе Эре Зиганшиной.
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Почему Белоруссия "забанила" Первый канал 24
Маколей Калкин вернется в кино
Маколей Калкин вернется в кино 8
Самая интеллектуальная порноактриса
Самая интеллектуальная порноактриса 1
Фильмы
В Disney рассказали о последствиях коронавируса
В Disney рассказали о последствиях коронавируса
Фильмы
Поразительное кино за копейки, сорвавшее кассу
Фильмы, которые во много раз превысили затраченные средства, тем самым создав образ успешного кино.
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Том Круз снимется в фильме на борту МКС
Том Круз снимется в фильме на борту МКС 2
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Данные миллионов любителей порно утекли в Сеть 30
Данные миллионов пользователей вебкам-сайта Cam4 утекли в сеть, пишет Safety Detectives.
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Забытые советские фильмы, от которых поет душа 2
Некоторые достойные киноленты, по правде говоря, остались лежать на полке истории.
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ТВ
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
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Почему Белоруссия «забанила» Первый канал 24
Власти Белоруссии приняли серьезное решение по федеральному российскому каналу.
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Что смотреть по телевизору в День Победы 1
Телеканалы в День Победы планируют порадовать россиян военными сериалами, фильмами и концертами.
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Победительница «Последнего героя» об ужасах на шоу
Победительница «Последнего героя» об ужасах на шоу 5
Раскрыта судьба шоу Михалкова после выпуска о чипах
Раскрыта судьба шоу Михалкова после выпуска о чипах 596
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«Гейтс спонсирует ВОЗ, чтобы сократить популяцию» 109
Первый канал всерьез рассказал о плане миллиардера истребить часть человечества.
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Другие новости телешоу
Сериалы
Что известно о сериале, предсказавшем COVID-19
Что известно о сериале, предсказавшем COVID-19
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Что вы не знаете о сериале «Интерны» 1
Российский ситком содержит много отсылок к небезызвестным «Доктору Хаусу» и «Клинике».
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Николас Кейдж впервые снимется в сериале
Николас Кейдж впервые снимется в сериале 1
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Почему закрылся сериал «Кухня» 1
Сериал «Кухня» закрылся неожиданно для большинства из зрителей.
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Коронавирус превратят в комедийный сериал 1
Что будет в новом сериале о пандемии.
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Актеры
Самая интеллектуальная порноактриса
Самая интеллектуальная порноактриса
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Маколей Калкин вернется в кино
Маколей Калкин вернется в кино 8
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Импровизации советских актеров, ставшие культовыми 1
В кинематографе ценятся артисты, которые способны придумывать фразы и разыгрывать сцены на ходу.
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Актеры, которые отбили жен у друзей
Актеры, которые отбили жен у друзей 3
Как живет и выглядит сейчас Пчела из «Бригады» 3
44-летний Павел Майков — актер, режиссер и музыкант.
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Почему Мальвине запретили сниматься в кино 5
Объясняем, что помешало Татьяне Проценко продолжить актерскую карьеру.
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Как живет и выглядит сейчас Пчела из «Бригады» Как живет и выглядит сейчас Пчела из «Бригады» 3 Почему Мальвине запретили сниматься в кино Почему Мальвине запретили сниматься в кино 5 «Белое солнце пустыни»: ужасные испытания Мишулина «Белое солнце пустыни»: ужасные испытания Мишулина 2 Кто мешал Пуговкину попасть на съемки фильма Кто мешал Пуговкину попасть на съемки фильма Почему Дурову запретили покидать СССР Почему Дурову запретили покидать СССР 5
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Сложный тест по фильму «Служебный роман»
Сложный тест по фильму «Служебный роман»
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«Ну, погоди!»: что вы помните о мультфильме
«Ну, погоди!» можно назвать главным символом советской мультипликации.
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Тест: из какого фильма животное
Тест: из какого фильма животное
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Тест: из какого мультфильма животное?
Предлагаем пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните животных из лучших мультфильмов.
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Тест: откуда Баба-Яга 2
Замечательный актер Георгий Милляр, переиграл всю русскую нечистую силу.
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Самая интеллектуальная порноактриса
Самая интеллектуальная порноактриса
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Новые секс-символы российского кино
Новые секс-символы российского кино 49
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Самая сексуальная русалка российского кино 34
Юлия Франц успела к 30 годам пройти путь от актрисы сериалов до звезды громкого кинопроекта.
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Самые сексуальные образы Умы Турман
Самые сексуальные образы Умы Турман 5
Голливудские красотки, презирающие пластику и ботокс 5
Пока весь мир судорожно разглаживает стареющие лбы и «пилит» носы, эти звезды остаются настоящими.
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Испанская актриса, покорившая миллионы 20
Испанская актриса Эстер Экспозито прославилась на весь мир после роли в сериале «Элита».
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Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
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Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
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Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
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Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
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Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
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Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
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Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
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Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
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Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
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Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
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Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
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Как Татьяна Паркина стала «женой-предательницей»
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Как Татьяна Паркина стала «женой-предательницей»
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Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
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Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
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