Новости кинематографа и телевидения. Звезды кино и сериалов

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Самая интеллектуальная порноактриса
Актеры
1
Маколей Калкин вернется в кино
Актеры
8
Что известно о сериале, предсказавшем COVID-19
Сериалы
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
Смотрите видео и узнайте, как выглядят и чем занимаются сегодня российские актрисы.
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Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
Герой видео — режиссёр Пётр Тодоровский.
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Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
Видео рассказывает об актрисе Эре Зиганшиной.
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Маколей Калкин вернется в кино
8
Самая интеллектуальная порноактриса
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Фильмы
В Disney рассказали о последствиях коронавируса
Фильмы
Поразительное кино за копейки, сорвавшее кассу
Фильмы, которые во много раз превысили затраченные средства, тем самым создав образ успешного кино.
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Что посмотреть фанатам «Пиратов Карибского моря»
Том Круз снимется в фильме на борту МКС
2
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Данные миллионов любителей порно утекли в Сеть
30
Данные миллионов пользователей вебкам-сайта Cam4 утекли в сеть, пишет Safety Detectives.
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Забытые советские фильмы, от которых поет душа
2
Некоторые достойные киноленты, по правде говоря, остались лежать на полке истории.
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Другие новости кино
Данные миллионов любителей порно утекли в Сеть
30
Забытые советские фильмы, от которых поет душа
2
Как снимали сцену с поворотом головы Вицина
5
Почему «Пираты XX века» не обзавелись продолжением
1
Интим подростков: скандалы в советском кино
23
Загадочные случаи, ставшие сюжетом для фильмов
Поцелуи в кино, которые тяжело дались актерам
Что делал КГБ на съемках «Бриллиантовой руки»
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Неснятые фильмы, которые могли стать шедеврами
Какие фильмы посмотреть, если вы на грани развода
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«Королева бензоколонки»: зачем спаивали петуха
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Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
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Почему Белоруссия «забанила» Первый канал
24
Власти Белоруссии приняли серьезное решение по федеральному российскому каналу.
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Что смотреть по телевизору в День Победы
1
Телеканалы в День Победы планируют порадовать россиян военными сериалами, фильмами и концертами.
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Победительница «Последнего героя» об ужасах на шоу
5
Из-за коронавируса в Сети вспомнили «Городок»
13
Раскрыта судьба шоу Михалкова после выпуска о чипах
596
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«Гейтс спонсирует ВОЗ, чтобы сократить популяцию»
109
Первый канал всерьез рассказал о плане миллиардера истребить часть человечества.
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Другие новости телешоу
Сериалы
Что известно о сериале, предсказавшем COVID-19
Сериалы
Что вы не знаете о сериале «Интерны»
1
Российский ситком содержит много отсылок к небезызвестным «Доктору Хаусу» и «Клинике».
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Маковецкий ответил на критику «Зулейхи»
14
Николас Кейдж впервые снимется в сериале
1
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Почему закрылся сериал «Кухня»
1
Сериал «Кухня» закрылся неожиданно для большинства из зрителей.
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Коронавирус превратят в комедийный сериал
1
Что будет в новом сериале о пандемии.
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Почему закрылся сериал «Кухня»
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Коронавирус превратят в комедийный сериал
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Сериальные премьеры, которые вас ждут в мае
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Первый канал покажет продолжение «Диверсанта»
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Малоизвестные факты о сериале «Игра престолов»
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Какие сериалы стоит ждать в 2020 году
Что известно о новом сериале по «Звездным войнам»
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Актеры
Самая интеллектуальная порноактриса
Актеры
1
Маколей Калкин вернется в кино
8
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Импровизации советских актеров, ставшие культовыми
1
В кинематографе ценятся артисты, которые способны придумывать фразы и разыгрывать сцены на ходу.
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Роли, изменившие жизнь Анастасии Вертинской
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Актеры, которые отбили жен у друзей
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Как живет и выглядит сейчас Пчела из «Бригады»
3
44-летний Павел Майков — актер, режиссер и музыкант.
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Почему Мальвине запретили сниматься в кино
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Объясняем, что помешало Татьяне Проценко продолжить актерскую карьеру.
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Как живет и выглядит сейчас Пчела из «Бригады»
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Почему Мальвине запретили сниматься в кино
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«Белое солнце пустыни»: ужасные испытания Мишулина
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Кто мешал Пуговкину попасть на съемки фильма
Почему Дурову запретили покидать СССР
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«Ну, погоди!»: что вы помните о мультфильме
«Ну, погоди!» можно назвать главным символом советской мультипликации.
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Узнайте, какой вы посетитель кинотеатра
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Предлагаем пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните животных из лучших мультфильмов.
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Самая сексуальная русалка российского кино
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Юлия Франц успела к 30 годам пройти путь от актрисы сериалов до звезды громкого кинопроекта.
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Пока весь мир судорожно разглаживает стареющие лбы и «пилит» носы, эти звезды остаются настоящими.
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Испанская актриса Эстер Экспозито прославилась на весь мир после роли в сериале «Элита».
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