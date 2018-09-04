Что случилось с героем сериала «Богатые тоже плачут»

Роль Марианны в телесериале «Богатые тоже плачут» исполнила Вероника Кастро . А ее партнером по фильму стал Рохелио Герра, который воплотил на экране образ Луиса Альберто . Мексиканская актриса до сих пор часто появляется на публике и даже приезжала в Россию. А вот что стало с Рохелио?

«Богатые» в СССР

Как известно, первым зарубежным сериалом, который показали по центральному телевидению СССР в конце 1980-х годов, стала бразильская новелла «Рабыня Изаура». Этот многосерийный фильм имел огромный успех в Советском Союзе. Поэтому уже через 3 года в стране состоялась премьера другого, на этот раз мексиканского, сериала «Богатые тоже плачут».

Картина была снята еще в 1979 году. Однако советские зрители увидели ее только в 1991 году. Всего в «Богатые тоже плачут» насчитывалось 248 серий. Показ фильма растянулся на целый год. За это время главные герои мелодрамы Марианна Вильяреаль и Луис Альберто Сальватьерра в исполнении актеров Вероники Кастро и Рохелио Герра соответственно успели стать для отечественной публики настоящими членами семьи.

От курьера до звезды

Для мексиканца Рохелио Герра роль в телесериале «Богатые тоже плачут» оказалась по-настоящему звездной. После того, как премьеры фильма прошли в других странах (Бразилии, Португалии, Турции, Китае и в том числе в СССР), Герра стал мировой знаменитостью. На тот момент ему уже было за 50. Пусть артиста к славе можно смело назвать долгим и далеко не легким.

Рохелио вырос на ранчо, которое принадлежало его родителям. Но едва юноше минуло 15 лет, он поспешил удалиться из уютного отчего дома. Спортивный и выносливый Герра работал курьером в магазине и банке, а также прислуживал постояльцам гостиниц. Через 5 лет он увлекся театром, где его и заметили режиссеры.

Дебютной картиной молодого артиста стал фильм 1964 года «Грозовой перевал». После этого он снялся по меньше мере еще в 8-ми фильмах, прежде чем стал мировой знаменитостью, благодаря очередной теленовелле «Богатые тоже плачут».

Хобби и семья

Однако Герра был талантлив не только на актерском поприще. Он прекрасно рисовал и даже занимался скульптурой. Многие советовали Рохелио начать продавать свои произведения, но тот всякий раз дарил их друзьям или родственникам.

Рохелио Герра был трижды женат. От разных браков и романов у него осталось пятеро детей. Последняя супруга актера моложе его на четверть века. Несмотря на огромную разницу в возрасте, Рохелио и Марибель прожили вместе до последнего дня артиста. Молодая жена терпеливо ухаживала за ним, когда он повредил спину и перенес несколько сложных операций.

Кроме проблем с позвоночником, Рохелио Герра несколько лет страдал от заболевания головного мозга. Ему плохо давалась речь и движения. Актер, которого большинство советских зрителей знали как Луиса Альберто, скончался в феврале 2018 года на 82-ом году жизни.