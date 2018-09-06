Персонаж Кевина Спейси убит в «Карточном домике»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал 24-секундный тизер нового сезона сериала «Карточный домик», в котором решилась судьба персонажа Кевина Спейси — экс-президента США Фрэнсиса Андервуда.

В ролике можно увидеть, как жена Андервуда Клер в исполнении Робин Райт разговаривает со свежей могилой мужа, расположенной рядом с могилой его отца. «Вот что я тебе скажу, Фрэнсис, меня не закопают на заднем дворе моего дома. Тем, кто придет проститься со мной, придется выстроиться в очередь», — говорит она.

После она уходит, оставляя на могиле цветы.

В ноябре 2017 года Кевин Спейси был уволен из «Карточного домика» после обвинений в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего. С тех пор судьба его персонажа была неизвестна.

Ранее окружной прокурор Лос-Анджелеса заявил, что не станет расследовать обвинение в отношении Кевина Спейси за истечением срока давности.