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Персонаж Кевина Спейси убит в «Карточном домике»
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Персонаж Кевина Спейси убит в «Карточном домике» 

Газета.Ru + ещё 24 6 сентября 2018
Фото: Netflix
Стриминговый сервис Netflix опубликовал 24-секундный тизер нового сезона сериала «Карточный домик», в котором решилась судьба персонажа Кевина Спейси — экс-президента США Фрэнсиса Андервуда.
В ролике можно увидеть, как жена Андервуда Клер в исполнении Робин Райт разговаривает со свежей могилой мужа, расположенной рядом с могилой его отца. «Вот что я тебе скажу, Фрэнсис, меня не закопают на заднем дворе моего дома. Тем, кто придет проститься со мной, придется выстроиться в очередь», — говорит она.
После она уходит, оставляя на могиле цветы.
В ноябре 2017 года Кевин Спейси был уволен из «Карточного домика» после обвинений в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего. С тех пор судьба его персонажа была неизвестна.
Ранее окружной прокурор Лос-Анджелеса заявил, что не станет расследовать обвинение в отношении Кевина Спейси за истечением срока давности.
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