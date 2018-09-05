Елена Проклова: «Я такая противная женщина, но честная»

2 сентября актриса отметила 65-летний юбилей. «Каждое утро встаю в четыре утра. Затем у меня серьезная разминка, йога, гимнастика, медитация. Сидя на диване, укрывшись теплым пледом, счастливым не будешь», — говорит Проклова

— Елена, юбилей прошел с размахом?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Я старалась никак не отмечать. Почти не осталось моих друзей, месяц назад ушел один из последних: режиссер и актер Дима Брусникин. Да и с годами уже не стремишься собрать как можно больше народу. Были самые близкие: Андрей (бывший муж бизнесмен-строитель Андрей Тришин . — Прим. «Антенны»), младшая дочь Полина, несколько друзей. И с подарками у нас просто, часто делаем презенты в обычные дни. Недавно я вернулась из Сочи, а дочка Полина поставила на мой стол букет цветочков, красивую открытку, на которой написала трогательные слова благодарности. Я чуть не прослезилась. Так приятно!

— Первым гостем на юбилее вы назвали мужа Андрея, с которым развелись три года назад, но до сих пор живете в одном доме. Как так у вас получается?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Вот такие мы странные люди. Все разводятся, когда уже хотят перегрызть друг другу глотки, а у нас добрые отношения. Но при этом отдельный быт, разные этажи в доме, у каждого своя кухня. И есть общие дела — заплатить за газ, свет. Мы живем без всяких обязательств друг перед другом.

— В прошлой нашей беседе вы говорили, что были и причиной, и инициатором разводов с двумя предыдущими мужьями.

Елена Проклова (Yelena Proklova): — И здесь так же. Да я такая противная женщина, но честная. Есть любовь — я готова на нее откликнуться, нет — зачем врать, что она есть. Когда расходятся желания, интересы, проще и честнее не мешать друг другу жить новой жизнью. Но мы с Андреем прожили вместе 30 лет, через столько прошли, что не можем стать безразличными. Нельзя все перечеркивать. Это неправильно. Мы остались очень близкими родственниками.

— Что изменилось после развода?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Я больше живу своей жизнью, появилось больше времени для моих увлечений. И вообще, одиночество и свобода — прекрасные вещи, от которых мы убегаем совершенно зря.

— И еще вы перестали ездить с мужем на охоту. Недавно в соцсетях опять всплыла старая фотография, где вы с Андреем сидите в доме в большом охотничьем зале на фоне чучел убитых животных. И вот люди с новой силой взялись вас жестко осуждать.

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Охота всегда была гуманным способом добычи пропитания, потому что зверь в своей естественной среде более подготовлен к схватке, чем человек. И потом на охоте мужчина может проявить смелость, хитрость, выносливость. А в наше время почти не осталось занятий, где нужны эти качества. Сильный пол вообще стал превращаться в девушек. Поэтому я с уважением отношусь к мужчинам, занимающимся охотой, мне это нравится гораздо больше, чем их иные увлечения. Уже несколько месяцев в моем рационе нет никакого мяса. Но не по моральным соображениям, а из-за здоровья. Я не берусь никого осуждать, ни мясоедов, ни вегетарианцев. Вот недавно выяснилось, что растения общаются между собой, чувствуют боль. Тогда в чем разница между ними и животными?

— А меня когда-то потрясла фотография ваших закромов — длинные ряды закатанных вами банок.

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Да, я до сих пор этим занимаюсь, потому что люблю хорошую пищу. Сейчас у меня выросло огромное количество кабачков, надо их собрать, потереть, сложить в контейнеры и отправить в заморозку, чтобы всю зиму есть котлеты. Кстати, это не так долго: один день и запасы на всю зиму готовы. Охота — мужские радости, а закрома — женские. Когда приходят друзья, а ты достаешь свои помидорчики, огурчики, варенье, жаришь грибочки, ставишь домашнюю наливочку, это так приятно! Напитками занимается Андрей, но ягоды и яблоки для них собираются мной. Я вообще не люблю бездельничать. Самое большое мое ничегонеделание — чтение книги, чем я сейчас и занимаюсь. Моя подружка Татьяна Бронзова , жена Бори Щербакова, написала книгу «Две Ольги Чеховы. Две судьбы». Взахлеб читаю уже второй том.

— В августе вы жили в Сочи. Там-то хоть бездельничали?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Я успевала побывать на море, но в основном полна деятельности, ведь строю дом. В одном из районов Сочи — Хосте — у меня замечательная квартира. С 11-го этажа открывается невероятный вид на море, всю бухту от горы до горы. Хоста — отдельный уютный городочек на берегу реки и в пяти минутах от моря, где все друг друга знают. Какой там воздух! У меня же профессиональное заболевание — астма. Когда долго нахожусь на гастролях, становится трудновато, а, приезжая туда, даже перестаю принимать лекарства. Это любимейшее место на черноморском побережье, но мне там не хватало земли. Когда в свое время из Москвы я переехала в Подмосковье, то поняла, что для меня самое большое удовольствие в жизни — общение с садом. И вот в двух километрах от квартиры, на горе, где начинается сочинский заповедник, я купила заброшенный участок. Вывезла оттуда 40 грузовиков мусора. Сейчас по моему проекту строится дом, на склоне горы делаются террасы. Все нужно обустраивать заново. Я оставила только три роскошнейшие хурмы, инжировое и гранатовое деревья. Они завешены плодами, которые мы уже несколько месяцев едим. Когда во второй половине августа я отправилась в Москву, руководить строительством остался Андрей. Каждый день он присылал фотографии, что там происходит. Очень благодарна ему за помощь. На юбилей подруга подарила два кипариса, и в сентябре я опять поеду в Сочи их сажать. Для меня огромное наслаждение — приводить землю в порядок. Все делаю потихоньку, растягиваю удовольствие, так как когда закончу, надо будет придумывать, чем заниматься дальше.

— Квартиры в Москве и Сочи, теперь еще и два дома с хозяйством. Как успеваете этим всем заниматься?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Меня на все хватает. Возможно, буду еще сниматься в картине. Все тянула время, но поняла, что мой возраст не позволяет надеяться на сногсшибательную роль, а по кино я очень соскучилась. И когда получила сценарий достойного сериала и с партнерами, которых люблю, решила рассмотреть это предложение. Сейчас мы ведем переговоры. А еще я же играю в трех спектаклях и постоянно езжу на гастроли.

— Гастроли, переезды — не так-то легко в любом возрасте. Вы продолжаете работать ради денег или удовольствия?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Все вместе. Актерская профессия счастливая, позволяет зарабатывать, получая удовольствие. Да, бывает трудно. Только что ездила в очень тяжелые гастроли по Америке и Канаде. Мы постоянно перелетали из Америки в Канаду и обратно, зато увидели Лос-Анджелес, купались в океане. А потом сразу же поехали на гастроли по нашей стране, затем полетели в Израиль. Но в Израиле тоже очень интересно! В сентябре с постановкой «Невеста напрокат» выезжаем на Дальний Восток: Приморье, Камчатка, Сахалин. Нам с моим партнером Сашей Михайловым нравится этот спектакль, и публика его очень любит. Что лучше: сидеть дома на пенсии или работать и ездить по миру? Для меня выбор очевиден.

— Для таких трудовых подвигов нужно иметь много сил. В чем секрет вашей энергичности?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Огромное спасибо маме с папой за отменное здоровье, но и я трудоголик. Сплю по четыре-пять часов в сутки. У нас есть куры, которые несут яички, и петух. Мы с ним встаем вместе в четыре часа утра. Затем у меня серьезная разминка, приседания, прыгалки, хулахуп, йоговские упражнения, дыхательная и суставная гимнастика. Это мало кто делает. Массажное кресло, ведение дневника, медитация, питье горячей воды, потом завтрак. Из Таиланда я привожу женьшень и пью по утрам. Пользуюсь своими домашними кремами, а их непросто сделать. Моя повседневная жизнь достаточно скромна. Ем фрукты, овощи в основном из своего огорода и сада, каши, собранные грибы. Могу позволить себе все. В Сибири с удовольствием ем пельмени, но потом отрабатываю усиленными тренировками.

— Как вы требовательны к себе! Всегда были такой?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Я с 11 лет снималась в кино, жила по гостиницам и сама о себе заботилась. Когда заболевала, звонила и просила вызвать врача, хотела есть, бежала на первый этаж в ресторан и просила приготовить еду. Я была самостоятельной. Спартанское воспитание — это вообще хорошо.

— Вы дочерей так же воспитывали?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — У меня с ними разный опыт. Для старшей Арины (актриса родила ее в 19 лет в браке со спортивным комментатором, режиссером Виталием Меликом-Карамовым. — Прим. «Антенны») мамой стала моя мама, потому что я строила карьеру, зарабатывала, надо было купить квартиру, что в то время было очень непросто. Я же была мама приходящая — купить красивую одежду, принести вкусное, нанять няню, поиграть, а потом опять улететь на съемки. Моя мама безумно любила Арину, вообще у меня были хорошие родители, но получилось такое бабушкино воспитание. Я столько перестрадала, что мало уделяла времени старшей, что младшую, Полину, которую родила с 22-летней разницей, наоборот, с рук не спускала. Ушла отовсюду, нигде не снималась, чтобы быть с ней рядом. Хотя воспитывала ее строго, не сурово, но учила, что нужно знать, чего хочешь, и этого добиваться самостоятельно, а не ждать помощи от окружающих. Сейчас Арина — компьютерный дизайнер самолетов. Полина и внучка Алиса, дочка Арины, ровесницы, им скоро будет по 24 года, обе еще учатся. Полина закончила юридический факультет Всероссийской академии внешней торговли и готовится поступать во второй институт, а Алиса закончила архитектурный, и еще два года будет учиться в магистратуре.

— Дочки такие же энергичные, как вы?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Нет, я одна такая деятельная, что самой тошно, замучиваю всех. Дочери от меня прячутся. Но у нас с ними много общего. Старшая была урбанисткой, но после того, как ей передали дом моих родителей, вдруг стала ярой дачницей. Я приезжаю и с удовольствием наблюдаю, как они с мужем перестраивают дом, копают бассейн, сажают сад, закручивают банки. С младшей мы живем вместе, мечтаем поехать в Индию на курсы современного мистика Садха Гуру и в серьезный тур на Байкал. Это уникальное, сакральное место, откуда возвращаешься с новыми моральными, физическими силами.

— Что самое главное, что поддерживает вас в жизни?

Елена Проклова (Yelena Proklova): — Мое любопытство и жизнелюбие. Сидя на диване, укрывшись теплым пледом, счастливым не будешь. Истинное удовольствие приносит преодоление, познание нового. Я научилась радоваться жизни во чтобы то ни стало и благодарить за все, что со мной происходит. В детстве мы с подружкой любили лежать и разгадывать, на что похожи облака, и смеялись до безумия. И до сих пор я люблю смотреть на облака, особенно в Сочи над морем, но сейчас в моей душе рождаются тепло, благодарность, которых раньше не было. Знаете, я с детства мечтала быть седенькой старушкой, в уме рисовала такую картинку: два старичка, взявшись за руки, в белых костюмчиках и панамках идут по тенистой аллее с солнечными зайчиками. Мне казалось это самым замечательным в жизни. Мы с Андреем думали, что так будет у нас с ним. Кто знает, может, мы и будем ходить за ручку, но уже только как друзья. Жить так здорово!