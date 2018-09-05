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Как выглядит Россия из Голливуда
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Как выглядит Россия из Голливуда 

Рамблер 5 сентября 2018
Сложно найти область жизни, на которую не влияла бы политика. И кинематограф — не исключение. Взять хотя бы голливудские фильмы. Почти никогда в них не встретишь русского с хорошей репутацией, подавляющее большинство героев-русских — злодеи, горящие желанием изничтожить мир. Но, изображая русских, Голливуд частенько допускает такие нелепые ошибки, что становится смешно.
1. «День независимости» (1996). Зрители видят репортаж о новостях из России, который сопровождается подписью «Советские центральные новости», хотя уже на момент съёмок блокбастера СССР не существовал. Позднее показывают карту России, где Москва почему-то переместилась за Урал, Петербург стал Петроградом и появился новый город с непроизносимым названием Новосйойрск.
2. «Железный человек» (2008). Согласно фильму, в России вещает телеканал с названием «Глаз», причём новости в прямом эфире этот канал передаёт с пометкой «теперь». Во второй части франшизы появился программист Иван Ванко, которого исполнил Микки Рурк. Это может показаться странным, но по паспорту, который демонстрируется в одном эпизоде крупным планом, Ванко-Рурк был женщиной, ведь в графе национальность у него написано «русская».
Ну а видео расскажет о глупостях, которые сопровождают появление русских героев в лентах «Миссия невыполнима», «Мистер Пейн», «Крепкий орешек», «Лига справедливости».
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