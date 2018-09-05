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Камео, не попавшиеся вам на глаза
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Камео, не попавшиеся вам на глаза 

Рамблер 5 сентября 2018
Приглашение раскрученной звезды в кинопроект почти наверняка означает успех. Но иногда знаменитости достаточно появиться в кадре на пару минут или даже секунд, чтобы зрители прилипли к экрану. Камео — отличная возможность и для самих звёзд засветиться в ленте, не тратя не времени, ни сил. А вы заметили этих знаменитостей в кино?
1. В боевике «Агенты А. Н. К. Л.» (2015) мелькнул Дэвид Бекхэм. Он появился в образе советского прожекторщика, хотя опознать звёздного спортсмена в возрастном гриме непросто.
2. Главное место в фантастическом боевике «Особое мнение» (2002) отведено Тому Крузу. Но в фильме буквально на несколько секунд появилась одна из самых высокооплачиваемых актрис начала нулевых Кэмерон Диаз. Она предстала в образе невзрачной пассажирки метро.
3. Роскошная Кэтрин Трамелл, героиня детективного триллера «Основной инстинкт» в исполнении Шэрон Стоун, — один из самых впечатляющих образов в кино. Блондинка-убийца была незабываема, поэтому её снова использовали спустя год после выхода фильма. В ленте «Последний киногерой» (1993) актрису Шэрон Стоун прекрасно видно, когда она выходит из здания в знакомом белом костюме и закуривает.
4. О дружбе Джорджа Клуни и Брэда Питта хорошо известно. Возможно, именно по дружбе Джордж пригласил Брэда на минутную роль в свой режиссёрский дебют «Признания опасного человека» (2002). Компанию Питту составил Мэтт Деймон. Любопытно, что годом ранее все трое снимались в детективе «Одиннадцать друзей Оушена». Правда, в собственном фильме Клуни приятелям не доверил ни одной реплики.
А о других занятных камео вы узнаете из видео. Теперь кинофильмы пересматривать будет точно интереснее.
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