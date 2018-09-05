Камео, не попавшиеся вам на глаза

Приглашение раскрученной звезды в кинопроект почти наверняка означает успех. Но иногда знаменитости достаточно появиться в кадре на пару минут или даже секунд, чтобы зрители прилипли к экрану. Камео — отличная возможность и для самих звёзд засветиться в ленте, не тратя не времени, ни сил. А вы заметили этих знаменитостей в кино?

1. В боевике «Агенты А. Н. К. Л.» (2015) мелькнул Дэвид Бекхэм . Он появился в образе советского прожекторщика, хотя опознать звёздного спортсмена в возрастном гриме непросто.

2. Главное место в фантастическом боевике «Особое мнение» (2002) отведено Тому Крузу . Но в фильме буквально на несколько секунд появилась одна из самых высокооплачиваемых актрис начала нулевых Кэмерон Диаз . Она предстала в образе невзрачной пассажирки метро.

3. Роскошная Кэтрин Трамелл, героиня детективного триллера «Основной инстинкт» в исполнении Шэрон Стоун , — один из самых впечатляющих образов в кино. Блондинка-убийца была незабываема, поэтому её снова использовали спустя год после выхода фильма. В ленте «Последний киногерой» (1993) актрису Шэрон Стоун прекрасно видно, когда она выходит из здания в знакомом белом костюме и закуривает.

4. О дружбе Джорджа Клуни Брэда Питта хорошо известно. Возможно, именно по дружбе Джордж пригласил Брэда на минутную роль в свой режиссёрский дебют «Признания опасного человека» (2002). Компанию Питту составил Мэтт Деймон . Любопытно, что годом ранее все трое снимались в детективе «Одиннадцать друзей Оушена». Правда, в собственном фильме Клуни приятелям не доверил ни одной реплики.

А о других занятных камео вы узнаете из видео. Теперь кинофильмы пересматривать будет точно интереснее.