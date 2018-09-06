Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы

Существует мнение, что красивой женщине проще устроиться в жизни, а уж стать знаменитой актрисой без идеальных внешних данных практически невозможно. Но реальность доказывает обратное. На экранах множество красоток, которых порой трудно отличить одну от другой. У них прекрасные фигуры, белозубые улыбки, правильные черты лица, но почему-то многие из них совершенно не «цепляют». И, откровенно говоря, их героини часто совершенно бесхарактерные. Как в том анекдоте: «Зачем петь? Ты просто туда-сюда ходи». Вот и ходят.

А есть женщины-актрисы, которые не имеют выдающихся внешних данных, но их экранных героинь знают и любят миллионы зрителей. Эти «некрасивые» красавицы своим примером доказывают, что внешняя красота довольно условна, а вот обаяние, харизма и талант всегда в цене.

Фаина Раневская

Назвать восхитительной красавицей эту удивительную женщину вряд ли придет кому-то в голову. Между тем, Раневская всегда пользовалась успехом у противоположного пола. С ней рядом хотели бы оказаться многие мужчины, но сделать это не удалось никому.

Кадр из фильма "Подкидыш"

Острая на язык, обладающая удивительным чувством юмора и уникальным актерским талантом, Фаина Георгиевна стала любимицей миллионов зрителей. И вряд ли у кого-то повернется язык назвать ее некрасивой.

Инна Чурикова

Прекрасная женщина и удивительная актриса, каждой своей ролью подтверждающая тот факт, что главное в женщине — внутренняя красота. На ее фоне часто меркнут даже самые красивые героини, а от неидеального лица порой трудно оторвать взгляд. Актриса и сама признает, что никогда не считала себя красавицей и даже сомневалась, что сможет стать актрисой, обладая заурядной внешностью. Лишь вера в себя и уверения мамы в том, что она прекрасна, заставили девушку все же пойти на экзамен.

Кадр из фильма "Морозко"

Стереотипы относительно стандартов красоты не позволили юной Инне поступить в Щукинское училище: на прослушивании ее осмеял один из экзаменаторов, заявив, что с таким лицом нечего делать в актерской профессии. Но это уже не могло остановить Чурикову на пути к мечте. На прослушивании в училище имени Щепкина девушка покорила комиссию своим талантом и обаянием. И с тех самых пор продолжает покорять сердца зрителей. А красива она или нет, — совершенно неважно.

Олеся Железняк

Сложно представить эту комедийную актрису в каком-то другом амплуа. Внешность и фигура Олеси сделали ее заложницей этого жанра. Хотя сама Железняк признает, что комплексов по поводу внешности у нее нет, но отмечает, что, конечно, ей хотелось бы попробовать себя в роли драматической артистки.

Кадр из сериала "Сваты"

Менять себя в угоду кому-то Олеся не желает, хотя рассказывает, что когда-то и пыталась это сделать ради любви. Но никакие изменения не помогли девушке обратить на себя внимание кавалера. Зато благодаря этой неразделенной любви Железняк решила стать актрисой.

Кстати, мужским вниманием Олеся никогда не была обделена, во время учебы за ней ухаживали многие молодые люди. Легкий характер, доброта и оптимизм, согласитесь, много важнее красивых глаз и пухлых губ.

Нелли Уварова

Зрителям эта актриса запомнилась в роли странной и далекой от распространенных стандартов красоты Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». История превращения «синего чулка» в уверенную и симпатичную девушку, конечно, не нова, но никогда не теряет актуальности.

Кадр из сериала "Не родись красивой"

Собственно, саму Нелли тоже многие не считают эталоном, но назвать ее некрасивой сложно. «Некрасивой» ее сделала роль, принесшая ей известность и любовь зрителей. Многие, кстати, до сих пор очень удивляются, когда приходят на спектакли с участием Уваровой: актриса по большей части играет роковых героинь, а вовсе не закомплексованных и не слишком симпатичных девушек.

Лия Ахеджакова

Эту актрису часто сравнивают с Барбарой Стрейзанд . «Смешная девчонка» маленького роста с мелкими чертами лица всегда хотела играть главные роли. Но не сложилось. Режиссеры чаще всего предлагали ей второстепенные роли, которые Ахеджаковой удавалось сделать шедеврами. Чего стоит одна только Верочка из фильма «Служебный роман», фразы моментально разобрали на цитаты.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Обладая внешностью, далекой от общепринятых стандартов красоты, Ахеджакова всегда пользовалась успехом у мужчин и выходила замуж три раза.

Татьяна Васильева

“Не родись красивой, а родись активной”. Помните эту фразу из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»? Ее говорит героиня Татьяны Васильевой неуверенной в себе героине Ирины Муравьевой . Видимо, так актриса и действует в жизни.

Кадр из сериала "Сватьи"

В одном из интервью Васильева призналась, что стеснялась быть актрисой, считая себя «косой, кривой и некрасивой». Но со временем Татьяна науичилась любить себя. Ее сложно назвать красоткой в общепринятом смысле этого слова, но это женщина, знающая себе цену. Высокая, статная, ухоженная, она не устает поражать поклонников разноплановыми ролями, без труда перевоплощаясь и в некрасивых замухрышек, и в роковых красоток.