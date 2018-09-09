Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова

Эта яркая актриса стала по-настоящему известной в 1990-х годах. Произошло это благодаря роли Саши в популярном в то время боевике «Фанат» (2 часть), а также роли Ольги Силиной в мелодраме «Ночные забавы». Одной из последних работ Колкуновой стала историческая картина «Ермак», премьера которой состоялась в 1996 году. С того момента Александра больше не появлялась на отечественных экранах.

В кино с 16 лет

Александра Колкунова родилась в 1969 году в Москве. Ее родители были известными театральными артистами. Отец Михаил Порфирьевич Колкунов служил в столичном театре Сатиры, а также у Романа Виктюка . Мать Елена Кайранская играла на сцене театра имени Моссовета . Поэтому для обоих не стал сюрпризом тот факт, что их дочь решила выбрать аналогичную профессию. Тем более, что у Александры были для этого все данные.

Дебютным фильмом Александры Колкуновой стала музыкальная картина 1985 года режиссера Виктора Волкова «Танцы на крыше». Тогда юной актрисе едва исполнилось 16 лет. С тех пор Александра стала активно сниматься в кино.

«Ночные забавы»

Несмотря на то, что в большинстве своем Колкуновой доставались роли второго плана или вообще эпизоды, она сумела привлечь к себе внимание зрителей. Так Александра Михайловна сыграла Сашу во второй части популярного боевика 1989 года «Фанат», а также в криминальной драме «Алмазы шаха», в социальных мелодрамах «Запомните меня такой» и «Мужские портреты» и многих других.

Альберт Филозов, Валентин Гафт и Ирина Алферова. Однако настоящая известность к актрисе пришла благодаря ее участию в 2-хсерийной картине режиссеров Ускова и Краснопольского «Ночные забавы». Тогда партнерами Колкуновой по съемочной площадке оказались такие звезды отечественного кинематографа как Евгений Евстигнеев

Экстрасенс

Казалось бы, впереди актрису ждет невероятный успех. Но на самом взлете своей карьеры Александра Колкунова исчезла с экрана. Одной из последних ее работ стало участие в очень дорогостоящем проекте, историческом сериале «Ермак». Кстати, именно в «Ермаке» Евгений Евстигнеев также исполнил свою последнюю роль — Ивана Грозного . Колкунова же сыграла там красавицу Фариду. Фильм делали почти 10 лет. После премьеры «Ермака» Александра Михайловна сниматься перестала.

Актриса зарегистрировала брак с гражданином США и переехала за океан. Вместе с мужем она занималась в Америке бизнесом. Однако отношения не заладились, и супруги расстались. После этого Колкунова еще дважды выходила замуж.

В данный момент у нее трое детей. Сейчас она занимается экстрасенсорикой и владеет несколькими салонами данной направленности в США и Канаде.