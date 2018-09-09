Ещё
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова 

Умная 18 часов назад
Эта яркая актриса стала по-настоящему известной в 1990-х годах. Произошло это благодаря роли Саши в популярном в то время боевике «Фанат» (2 часть), а также роли Ольги Силиной в мелодраме «Ночные забавы». Одной из последних работ Колкуновой стала историческая картина «Ермак», премьера которой состоялась в 1996 году. С того момента Александра больше не появлялась на отечественных экранах.

В кино с 16 лет

Александра Колкунова родилась в 1969 году в Москве. Ее родители были известными театральными артистами. Отец Михаил Порфирьевич Колкунов служил в столичном театре Сатиры, а также у Романа Виктюка. Мать Елена Кайранская играла на сцене театра имени Моссовета. Поэтому для обоих не стал сюрпризом тот факт, что их дочь решила выбрать аналогичную профессию. Тем более, что у Александры были для этого все данные.
Дебютным фильмом Александры Колкуновой стала музыкальная картина 1985 года режиссера Виктора Волкова «Танцы на крыше». Тогда юной актрисе едва исполнилось 16 лет. С тех пор Александра стала активно сниматься в кино.

«Ночные забавы»

Несмотря на то, что в большинстве своем Колкуновой доставались роли второго плана или вообще эпизоды, она сумела привлечь к себе внимание зрителей. Так Александра Михайловна сыграла Сашу во второй части популярного боевика 1989 года «Фанат», а также в криминальной драме «Алмазы шаха», в социальных мелодрамах «Запомните меня такой» и «Мужские портреты» и многих других.
Однако настоящая известность к актрисе пришла благодаря ее участию в 2-хсерийной картине режиссеров Ускова и Краснопольского «Ночные забавы». Тогда партнерами Колкуновой по съемочной площадке оказались такие звезды отечественного кинематографа как Евгений Евстигнеев, Альберт Филозов, Валентин Гафт и Ирина Алферова.

Экстрасенс

Казалось бы, впереди актрису ждет невероятный успех. Но на самом взлете своей карьеры Александра Колкунова исчезла с экрана. Одной из последних ее работ стало участие в очень дорогостоящем проекте, историческом сериале «Ермак». Кстати, именно в «Ермаке» Евгений Евстигнеев также исполнил свою последнюю роль — Ивана Грозного. Колкунова же сыграла там красавицу Фариду. Фильм делали почти 10 лет. После премьеры «Ермака» Александра Михайловна сниматься перестала.
Актриса зарегистрировала брак с гражданином США и переехала за океан. Вместе с мужем она занималась в Америке бизнесом. Однако отношения не заладились, и супруги расстались. После этого Колкунова еще дважды выходила замуж.
В данный момент у нее трое детей. Сейчас она занимается экстрасенсорикой и владеет несколькими салонами данной направленности в США и Канаде.
Умная: последние новости
Алексей Лютиков: что произошло со звездой КВН 90-х годов Рубенс ди Фалку: что спроизошло с Леонсио из популярного в СССР сериала «Рабыня Изаура» Луис Альберто: что случилось с героем популярного в СССР сериала «Богатые тоже плачут»
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Худшие переигрывания актеров за все времена3
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Что происходит на съемках фильмов на самом деле3
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»17
Самые интересные российские сериалы осени5
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Фильмы Актеры
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение