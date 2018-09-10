Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте

Сегодня вряд ли кого-то смутит пара, где разница между супругами составляет 10, 20 и даже 30 лет. Но на киноэкране такие союзы благодаря фантазиям сценаристов порой смотрятся очень нескромно.

1. В комедии «Папа-досвидос» 12-летний школьник предаётся любовным утехам с учительницей. В результате та умудряется забеременеть, после чего отправляется на 30 лет в тюрьму за соблазнение подростка.

2. В драме «Красота по-американски» Кевин Спейси сыграл одну из лучших ролей, что не замедлили отметить киноакадемики, наградив актёра «Оскаром». Неудачник средних лет влюбляется в красотку-школьницу, лучшую подругу своей дочери. Сцены эротических грёз главного героя уже вошли в историю кино.

3. В фильме «Манхеттен» герой Вуди Аллена, 40-летний писатель, заводит интрижку с 17-летней школьницей. Любопытно, что спустя годы Аллен женился на своей приёмной дочери, которая младше него на 35 лет.