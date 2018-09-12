Звездные родственники: сестры и братья из мира кино

В кинопроизводстве, как и в любом другом ремесле, есть свои семейные подряды. Творческие родственники могут соперничать между собой, а могут и плодотворно трудиться в тандеме.

Братья и сестры Файнс

С миром кинематографа связаны все представители семьи Файнс. Старший из пятерых детей — Рэйф — стал знаменитым актером и режиссером, два раза был номинирован на «Оскар». Младший брат Джозеф также решил связать свою судьбу с актерством: он активно снимается в ТВ— и кинопроектах и прекрасно зарекомендовал себя в различных амплуа.

Киноафиша

Сестры София и Марта стали режиссерами. А вот пятый из Файнсов, Магнус — композитор, писал музыку к фильмам своих сестер.

Братья и сестры Феникс

Из всей хиппи-семейки Феникс, так или иначе засветившейся в кино, самым известным стал Хоакин.

Киноафиша

Хотя изначально большие надежды в кинематографе подавал его старший брат Ривер, но молодой актер умер от передозировки наркотиками в 1993 году.

Киноафиша

Сестры Саммер и Рейн появляются в эпизодических ролях малоизвестных фильмов, а посему о них знают лишь настоящие киноманы.

Братья Болдуин

Дэниэл, Стивен и Четверо братьев — Алек Уильям Болдуины — составляют целую актерскую династию. Самый известный и самый старший из них — Алек, обладатель «Золотого глобуса» и «Эмми».

Киноафиша

Дэниэл Болдуин стал известен после комедии «Сидней» и картины Джона Карпентера «Вампиры». Уильям Болдуин, как и его старший брат Алек, вначале даже и не мечтал об актерской карьере — он изучал политологию. Но затем он ушел в модельный бизнес, благодаря чему и попал в кино. Самый младший из Болдуинов — Стивен — играл в театре, снимался в ТВ— и кинопроектах. Все четверо связаны с кино и сегодня.

Братья Коэны

Итана Коэнов. Знаменитое выражение «Одна голова — хорошо, а две лучше» прекрасно характеризует один из самых значимых творческих тандемов Голливуда — режиссеров Джоэла

Киноафиша

Будучи школьниками, братья заработали стрижкой газонов на свою первую видеокамеру и начали переснимать телевизионные фильмы. Детское увлечение Джоэла и Итана переросло в дело жизни: в их фильмографии числятся культовые ленты «Большой Лебовски», «Старикам тут не место», «Фарго».

Братья Михалковы

Андрон (Андрей) Кончаловский и Никита Михалков — родные братья, занявшие почетные места в российском кинематографе. Старший брат, Андрей Михалков, сменивший фамилию в память о матери, некоторое время работал в Голливуде, но, разочаровавшись в американском кинематографе, вернулся на родину.

Киноафиша

Расцвет карьеры Никиты Михалкова пришелся на 80-ые и 90-ые годы прошлого века, его фильм «Утомленные солнцем» получил премию «Оскар» и награду Каннского кинофестиваля. Сегодня Андрей является президентом кинопремии «Ника», а Никита занимает пост председателя союза кинематографистов России.

Братья Хемсворт

Австралийские братья-красавцы — Лиам, Крис и Люк — уверенно покоряют актерский Олимп.

Киноафиша

Самый известный из них — Крис, который, сыграв Тора в киновселенной Marvel, обеспечил себе мировую известность. Младший брат Лиам появился в «Голодных играх», а старший Люк засветился в популярном сериале «Мир Дикого Запада».

Братья Аффлек

В отличие от своего старшего брата Бена, с детства снимавшегося в телевизионных проектах, Кейси пришел в актерство лишь в студенческие годы.

Киноафиша

В 1997 году Кейси получил роль в картине «Умница Уилл Хантинг», снятой по сценарию Бена.

Братья Чадовы

Разница в возрасте у Андрея Алексея Чадовых составляет всего год, оба полюбили актерство в детском театральном кружке.

Киноафиша

Порой братья встречаются на одной киноплощадке, но не соперничают — ведь они с детства привыкли помогать друг другу.

Сестры (ранее — братья) Вачовски

Творческий дуэт двух родственных душ подарил миру «Матрицу», «V — значит вендетта», «Облачный атлас» и «Восьмое чувство».

Киноафиша

Родные братья Эндрю и Ларри знамениты еще и тем, что совершили каминг-аут и сменили пол, став Лилли и Ланой. Тем не менее, гендерные вопросы не мешают им создавать первоклассные культовые философские картины.

Сестры Олсен

Пик карьеры сестер-близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен пришелся на 90-ые годы: обе девочки ушли в актерский бизнес с самого детства. В 2004 году после скандала и травли в СМИ сестры ушли из кино.

Киноафиша

Зато через семь лет в игру вступила их младшая сестра Элизабет, которая долго пробовала себя в разных сферах, но в итоге пошла по стопам Мэри-Кейт и Эшли. Лиззи начала активно сниматься в независимых американских лентах, а мировую известность получила после роли Алой Ведьмы в киновселенной Marvel.

Сестры Фаннинг

В актерство сестры Дакота и Эль попали благодаря старшей — Дакоте. Когда у четырехлетней Дакоты появилась младшая сестра, девочка стала играть в беременную женщину, засовывая подушку под платье. Затем она снялась в рекламе стирального порошка, после чего стала мелькать в сериалах.

Киноафиша

Эль начала сниматься вместе с сестрой, а уже в четыре получила первую независимую роль в картине «Дежурный папа». Сегодня сложно сказать, кто из сестер популярнее, но девушки стараются помогать друг другу, а не соперничать.

Сестры Мара

Мама Кейт и Руни Мара прививала девочкам любовь к кинематографу с детства. Старшая Кейт же с малых лет твердо решила стать актрисой. Она начала карьеру с небольших ролей в телесериалах.

Киноафиша

Однажды на съемочную площадку фильма «Городские легенды 3: Кровавая Мэри», в котором снималась Кейт, пришла Руни — и тут же получила эпизодическую роль. В дальнейшем у младшей сестры карьера сложилась лучше, чем у старшей — Руни была номинирована на «Оскар» за роль Лисбет Саландер в картине «Девушка с татуировкой дракона».

Сестры Крус

Мало кому известно, что у испанской актрисы Пенелопы Крус есть младшая сестра Моника, которая также связана с миром кино. Моника — танцовщица и актриса, внешне она очень похожа на свою знаменитую сестру.

Киноафиша

По этой причине на съемках ленты «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Моника стала дублершей Пенелопы, чья беременность на тот момент уже была заметна.