Дарья Пынзарь дебютировала в кино

В московском кинотеатре «Октябрь» на днях прошла премьера комедии «Счастья! Здоровья!», которая стала дебютом телезвезды Дарьи Пынзарь в мире отечественного кинематографа. Бизнес-леди прошлась по красной дорожке в качестве актрисы, сыгравшей одну из ролей в картине, и испытала настоящий восторг, почувствовал себя настоящей звездой.

Премьера свадебной комедии «Счастья! Здоровья!», которая рассказывает о трех свадьбах, была представлена светскому обществу на днях в столичном кинотеатре «Октябрь». В кинотеатрах картина будет доступна уже 13 сентября, и зрители смогут увидеть на экранах известную телезвезду и бизнес-леди Дарью Пынзарь, для которой работа в проекте стала исполнением давней мечты.

Засветившись когда-то на отечественном телевидении, Дарья вскоре поняла, что с удовольствием попробовала бы себя и в качестве актрисы. Примечательно, что отсутствие актерского образования и опыта не стали помехой на пути к мечте, и в итоге Дарья получила долгожданную роль в фильме.

«У вас есть смелая мечта? У меня всегда была сняться в фильме! Я и представить не могла, что когда-то она осуществиться! Спасибо за эту возможность почувствовать себя причастной к волшебному миру кино»,

— призналась Пынзарь, радуясь своем актерскому дебюту.

Для того чтобы появиться на ковровой дорожке, звезда приехала с морского побережья, где отдыхает с детьми вдали от своего супруга. При этом Пынзарь не смущает тот факт, что она наслаждается солнцем, пока её любимый трудится, чтобы оплатить все счета.