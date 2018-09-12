Ксения Лаврова-Глинка: «Я пошла в актрисы от безысходности»

Многие с детства мечтают об актерской карьере. Но Ксения Лаврова-Глинка , с ранних лет хорошо зная эту профессию, всячески старалась ее избежать. Из нее мог получиться хороший учитель музыки, но она пошла-таки в актрисы — «от безысходности». Что это значит? Об этом и многом другом Ксения расскажет Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» на канале « ТВ Центр » в понедельник, 17 сентября, в 13:40.

Дедушка и отец Ксении были театральными звездами города Кимры, что в Тверской области. Папа, Олег Лавров , не только сам играл на сцене, но и ставил спектакли. Причем если дедушка был доморощенным актером, то папа отучился в институте культуры в Москве. Кстати, именно в столице он встретил студентку института мясной и молочной промышленности, красавицу Лилию. Позже она стала его женой, подарила дочь Ксению.

Детство девочки было самым что ни на есть театральным. Так как мама работала в другом городе и каждый день по два часа добиралась до работы, то воспитанием дочери, в основном, занимался папа Олег. Поэтому маленькая Ксюша все время проводила за кулисами театра, часто ездила с папой на гастроли.

— Я не хотела быть актрисой, потому что видела эту изнанку, — признается Лаврова-Глинка. — Мы ездили по городам и весям Тверской области на «пазике», где меня укачивало. Когда папа не мог уделить мне время, мною занимались актрисы. Я с детства видела эти коробочки с гримом… Я уверена, что в нашу профессию идут люди, которые ее романтизируют, поэтизируют или ничего не знают о ней. Я же в детстве напряженно думала, какие профессии могут мне принести доход, обеспечить мою семью. Мне казалось, это директор мясокомбината либо милиционер. К этому и стремилась.

Когда девочке было пять или шесть лет, выяснилось, что у нее прекрасный музыкальный слух. Ее отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. Впрочем, оттуда она скоро ушла сама. Но музыка ее все-таки «настигла» — уже в виде занятий на скрипке, которым она посвятила десять лет своей жизни. Любимый преподаватель Ксении прочил ей успешное будущее, но…

— Я пошла в актрисы от безысходности, потому что поняла, что со скрипкой дальше учителя музыки не пойду. Но я не хотела быть учителем музыки! И поняла, что больше ничего не умею, кроме актерства…

И когда она это осознала, все встало на свои места. И мама, и папа дочь поддержали. Сначала Ксения ездила в столицу на подготовительные курсы, а потом вместе с мамой отправилась уже поступать.

— Я поняла, что хочу только в Школу-студию МХАТ, где чувствовала себя как дома, к Олегу Павловичу Табакову . И ведь поступила с первого раза — «со страху»…

Чего боялась будущая актриса? Почему она до сих пор считает себя провинциалкой? Об этом она расскажет в программе. А еще Ксения поделилась тайной, известной тем, кто когда-либо учился у Табакова.

— Под конец учебного года, в мае или июне, Олег Павлович вызывал нас по одному в свой кабинет в «Табакерке». И он с каждым проводил беседу. Рассказывал о своих ощущениях от работы за год, свои пожелания и кому-то говорил «чемодан-вокзал-домой»…

Впрочем, Ксении это не грозило — Табаков разглядел в ней талант и уже со второго курса давал ей роли в «Табакерке». Так почему же после окончания учебы она пошла в «Et Cetera» Александра Калягина? И обиделся ли на нее Калягин, когда она ушла от него в МХТ им. Чехова, снова к Табакову?

У Ксении трое детей. Да-да, в отличие от многих актрис она не боялась упустить что-то в профессии из-за семьи. Даже замуж в первый раз вышла еще в двадцать лет.

— С каждой беременностью я играла до восьмого месяца. Моя семейная жизнь никогда не мешала жить, играть. При этом я готовила, уделяла мужу и детям время и т.д. Я все успевала.

От первого брака с Сергеем Глинкой у нее двое детей — Даниил и Аглая. От второго, с Дмитрием Готсдинером , — сын Николай. Первый супруг актрисы не имел отношения к театру и кино, а вот второй — сам актер. Не мешают ли семейному благополучию творческие натуры супругов, поинтересовалась Татьяна Устинова.

— Мы друг друга не обижаем ни словом, ни дело. И пытаемся друг друга слышать и слушать. Если кому-то тяжело, кто-то нервничает, кто-то раздражен, то второй уходит на второй план и поддерживает другого, — говорит Ксения.