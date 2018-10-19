Вахтанга Кикабидзе принуждали пить чачу

Фильм «Мимино» снимали в живописной деревушке Шинако. Режиссёр Георгий Данелия и оператор долго искали натуру и облетали горные поселения, чтобы найти подходящий пейзаж.

Когда они оказались над Шинако, возле которой было глубокое ущелье, то поняли, что натура найдена. Когда начались съёмки, жители деревни не мешали киношникам: они полагали, что вмешиваться в процесс будет нетактичным.