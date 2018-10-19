Вахтанга Кикабидзе принуждали пить чачу 

Фильм «Мимино» снимали в живописной деревушке Шинако. Режиссёр Георгий Данелия и оператор долго искали натуру и облетали горные поселения, чтобы найти подходящий пейзаж.
Когда они оказались над Шинако, возле которой было глубокое ущелье, то поняли, что натура найдена. Когда начались съёмки, жители деревни не мешали киношникам: они полагали, что вмешиваться в процесс будет нетактичным.
Ситуация резко поменялась, когда на площадку прибыл актёр Вахтанг Кикабидзе. Горцы начал съезжаться в деревню, чтобы пообщаться с кумиром и выказать ему уважение. Некоторым пастухам приходилось добираться по нескольку дней. И конечно же, горцы норовили угостить Кикабидзе местным самогоном — чачей. Тому было сложно отказываться, ведь люди тратили время и силы, чтобы приехать в Шинако. Тогда актёр стал выдумать предлоги, чтобы отказ от спиртного звучал обоснованно. Сначала он говорил, что у него больное сердце, потом списывал запрет выпить на больную печень, но это не помогало. Горцы на все отговорки про здоровье отвечали, что чача — лучшее лекарство. И тогда Кикабидзе пришлось применить хитрость.