Дастин Хоффман в кино: скромник с непристойностями

Дастин Хоффман как зеркало революции актерского мастерства в американском кино

Он пришёл в мировой кинематограф: интеллектуал с непристойностями, скромник с вулканом внутри, обворожительный "коротышка". Бунтарь и насмешник.

"Уроды!" — сказал великий продюсер Голливуда Дэррил Занук, увидев совсем молодых Дастина Хоффмана в фильме "Выпускник" и Барбару Стрейзанд в "Смешной девчонке". Занук, думается, не злобствовал. Он просто любил красивых актёров и актрис. Новые гости, пришедшие на голливудский холм были для него безобразными выскочками.

Заканчивалась эпоха "сладких соплей", так Хемингуэй высказался об экранизации своей книги "Снега Килиманджаро", осуществленной Зануком. Конечно, по-продюсерски обидно расставаться с кленовым сиропом Кларка Гейбла, чарами Грегори Пэка и липовой мужественностью Джона Уэйна

Но пора и честь знать, — идиотически причудливые дамские шляпки уступали место хипстерским косичкам, "косухи" битников били как хотели смокинги и набриолиненные головы.

Тебе выпало родиться и жить в Лос-Анджелесе — столице мирового кинематографа. Прямо на улице и по склонам холмов апельсиновые деревья. Среди них дорогущие белостенные виллы с кортами и бассейнами. Там обитают белозубые загорелые небожители — кинодивы обоего пола. А твой отец Гарри Хоффман в качестве бутафора и помощника декоратора обслуживает их на съемочной площадке. У папы на работе в "Коламбии Пикчерз"…. О, там чудеса! Там плещут кружева выше женских колен самого стройного кордебалета в мире. Там брутальная стрельба съёмочными холостыми из огромных кольтов. Там мужчины — звёзды в кадре сморкаются в шейные платки в вестернах, и в шёлковые шторы в нежных мелодрамах и звонких комедиях. Там звезды— барышни в ослепительных декольте всегда готовы к томному поцелую на крыше небоскрёба, с коктейлем на отлёте.

Каждый вечер краснобай-папаша пригоршней разбрасывает горячие байки о причудах и шалостях, скандалах и приключениях этой аристократии духа и тела. И мамаша хороша! Сидит за своими клавишами в соблазнительнейших местах-ночных клубах. Это райские места. Для богачей, знаменитостей, талантов. Она джазовая пианистка. Это мать привила сыну неистребимую любовь к музыке. А ты всего лишь самое несчастное и презренное существо на свете. Подросток-недомерок. С брекетами, исправляющими кривые зубы и навек прилипшие к фамильному "шнобелю" прыщи. Вдобавок, ты Дастин, всего лишь тень старшего брата, который гораздо привлекательней и одаренней тебя, как говорят…

Но, сказано у поэта: "..пусть говорят, а нам какое дело. Под маской все чины равны". И наш герой дерзко примеряет две личины. Музыканта и актера. Он совершает смелые "образовательные" прыжки из музыкального колледжа в Санта-Монике в театральную школу Пасадены. Затем два года Лос-Анжелеской консерватории.

Роберта Скотта… "…И кто-то дал совет лукавый". Совет дельный — ехать в Нью-Йорк. "Киселя хлебать" у театрального волшебника-педагога, последователя "метода Станиславского", обновителя актерской профессии Ли Стасберга. Все, кто хочет добиться чего-то стоящего в этой профессии, стремятся к нему. Постигать непостижимое, то есть секреты лицедейской магии. И Дастин попал к Ли Страсбергу! Так пришел к нам, — зрителям. Среди прочих равных. Тоже учеников Страсберга. Некоторых уже перечислили, добавим для звездной коллекции Джеймса Дина, Мэрил Стрип

С одержимостью занимаясь в студии Страсберга, Хоффман подрабатывал официантом и мойщиком посуды в ресторане, продавцом в супермаркете, корректором в редакции, ассистентом врача в психбольнице…. Он играет в студийном театре "Группа", небольшие роли на Бродвее и "около Бродвея". В пьесах Уильямса, Миллера, Олби. Страсберг и Дастин идеально подходили друг другу по эмоционально-психологической структуре. У обоих почти патологическое стремление к достоверности "игры". Стихия Хоффмана — это протест современного "маленького человека", вне зависимости от перипетий сюжета, его герой во весь голос заявляет, почти по Достоевскому, — "человек не ветошка!". Таков он в неловком студенте в "Выпускнике" неудачник, отвергнутый театральным сообществом, в "Тутси". Эстрадный буян-обличитель в "Ленни" и интеллигент-математик, тихоня в "Соломенных псах" — две стороны одной медали. Борцы за человеческое достоинство.

Он не просто подкупает и влюбляет в себя органикой и обаянием. Дастин Хоффман ошеломляет и ранит своей искренностью, подлинной теплотой, филигранной нюансировкой актёрской игры. Каждый зритель в какой-то "пограничный" момент экранного зрелища может воскликнуть: "Это я! Все про меня! Это мои крики, мои слезы! Это я бессмысленно и беспомощно стучусь в ворота несправедливой судьбы!" Или: "Это я дурачусь, я подкалываю снобов и дураков!".

Для подлинного лицедейства не важна принадлежность к какой-то стране, национальности, рост, мускулатура…. Истинное мастерство трогает всех без исключения. Для Хоффмана-актёра немыслимы притворство, дешёвый самопоказ, халтура.

Его оценило профессиональное братство. Два "Оскара" (четыре раза номинирован); три "Золотых Глобуса (восемь раз номинирован); три премии "BAFTA”; премии "Эмми" и MTV; «Сезар", „Лев" и "Медведь" в Венеции и Берлине. У него более восьмидесяти ролей в кино и на телевидении. Он более десяти раз становился лучшим актером года по признанию Американской Киноакадемии.

У мастера Дастина фирменный невроз — болезненный перфекционизм, патологическое внимание к каждой детали костюма и реквизита. Поэтому клички — "злобный карлик" и "зануда". Он довел до нервного срыва почти всю группу картины "Человек дождя", выбирая костюм для своего героя. Дивные партнёрши — Джессика Лэнг и Мэрил Стрип в истерике жаловались на его хамство и насмешничество. Он жмот, считает каждый цент из миллионных гонораров. Все как полагается большому мастеру в восемьдесят один год. Ну и что?

Дастин Хоффман не просто долгосияющая звезда голливудского небосклона. Он явление мировой культуры, к счастью, запечатлённое сотнями камер. Не физиономия с обложки, а лицо "обычного" человека, который улыбается или кривится, отражая удары равнодушие и жестокость зеркала века.