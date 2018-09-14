Звезда сериала «Во все тяжкие» присоединился к «Миру Дикого запада»

Роль актеру дали значимую, однако какую именно — пока не раскрывается. Пол станет вторым актером из "Во все тяжкие", снимающемся в техновестерне — первым стал Жанкарло Эспозито.

Третий сезон "Мира Дикого запада" будет отличаться от первых двух. Большинство главных героев к концу второго сезона либо погибли, либо исчезли — как, например, роботы Долорес и Бернард, отправившиеся из тематического парка жить среди людей.