Звезда сериала «Во все тяжкие» присоединился к «Миру Дикого запада» 

Обладатель премии "Эмми" за сериал "Во все тяжкие" Аарон Пол присоединился к актерскому составу сериала "Мир Дикого запада" телеканала HBO, передает The Hollywood Reporter.
Роль актеру дали значимую, однако какую именно — пока не раскрывается. Пол станет вторым актером из "Во все тяжкие", снимающемся в техновестерне — первым стал Жанкарло Эспозито.
Третий сезон "Мира Дикого запада" будет отличаться от первых двух. Большинство главных героев к концу второго сезона либо погибли, либо исчезли — как, например, роботы Долорес и Бернард, отправившиеся из тематического парка жить среди людей.
Шоураннеры Лиза Джой и Джонатан Нолан обещают радикальный поворот сюжета, обещают радикальный поворот сюжета в третьем сезоне.