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Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
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Кто спел за Фараду неаполитанскую песню 

Рамблер 52 минуты назад
Идею для сценария к фильму «Формула любви» Григорий Горин позаимствовал из романа «Граф Калиостро» Алексея Толстого. Но если у Толстого история была мрачноватой, то у Горина она вышла колоритной и наполненной мягким юмором. Кстати, некоторых персонажей, которые появились на экране, в первом варианте сценария не было. Например, Жакоб, слуга графа, появился только потому, что Александру Абдулову очень хотелось сыграть в картине, но персонажей для него не нашлось. Тогда-то Горин и вписал в сценарий Жакоба, который стал несомненным украшением ленты. Благодаря Абдулову в «Формуле любви» появилась и неаполитанская песенка, которая до сих пор является хитом. Её написал Геннадий Гладков, и состоит она из рифмованных итальянских слов, поставленных в случайном порядке. Если внимательно слушать песню, то можно услышать, что голос Семёна Фарады при озвучании заменили на другой: вместе с Абдуловым композицию исполнил сам Гладков, поскольку вокальные данные Семёна Фарады оказались неподходящими.
Многие обращали внимание, что главный герой, граф Калиостро, говорит голосом Армена Джигарханяна. Он озвучил персонаже потому, что актёр Нодар Мгалоблишвили плохо говорил по-русски. Когда Марк Захаров уговаривал его сняться, он долго отказывался и согласился лишь после того, как Захаров сообщил, что его озвучит другой артист.
Ещё несколько любопытных фактов о съёмках «Формулы любви» узнайте из видеосюжета.
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