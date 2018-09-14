Кто спел за Фараду неаполитанскую песню

Идею для сценария к фильму «Формула любви» Григорий Горин позаимствовал из романа «Граф Калиостро» Алексея Толстого . Но если у Толстого история была мрачноватой, то у Горина она вышла колоритной и наполненной мягким юмором. Кстати, некоторых персонажей, которые появились на экране, в первом варианте сценария не было. Например, Жакоб, слуга графа, появился только потому, что Александру Абдулову очень хотелось сыграть в картине, но персонажей для него не нашлось. Тогда-то Горин и вписал в сценарий Жакоба, который стал несомненным украшением ленты. Благодаря Абдулову в «Формуле любви» появилась и неаполитанская песенка, которая до сих пор является хитом. Её написал Геннадий Гладков , и состоит она из рифмованных итальянских слов, поставленных в случайном порядке. Если внимательно слушать песню, то можно услышать, что голос Семёна Фарады при озвучании заменили на другой: вместе с Абдуловым композицию исполнил сам Гладков, поскольку вокальные данные Семёна Фарады оказались неподходящими.

Ещё несколько любопытных фактов о съёмках «Формулы любви» узнайте из видеосюжета.