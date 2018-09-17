Роли, для которых актеры слишком изменились

Желание изобразить героя на экране как можно более достоверно заставляет актёров вживаться в роли. В некоторых случаях это заходит слишком далеко.

1. Эдриан Броуди и фильм «Пианист» (2002). Эдриану предстояло играть еврейского пианиста, который пережил во время Второй мировой войны Холокост. В процессе подготовки к съёмкам Броуди похудел до 60 кг при росте 185 см. Поскольку его героя разлучили с семьёй, Броуди попытался понять, что это значит, на собственной шкуре. Он разорвал все связи, уехал в Европу, отключил телефон и жил в полной изоляции. После окончания съёмок Эдриану пришлось восстанавливаться более полугода. Впрочем, старания были не напрасны: Броуди за роль в картине получил «Оскар».

2. Кристиан Бейл и фильм «Машинист» (2004). Чтобы быть убедительным в ленте, Кристиан в течение нескольких недель ел только одно яблоко и банку тунца в день. В итоге в картине он походил на живой скелет, именно так, по его мнению, должен был выглядеть персонаж, который не спал целый год и погрузился в пучину удручающей депрессии. Когда «Машинист» был завершён, Бейл получил приглашение в ленту «Бэтмен: Начало», и для этого ему понадобилось набрать вес. Актёр провёл очередную трансформацию тела, набрав за полгода 50 кг и накачав мышцы.

Смотрите в видео, на что пошли ради ролей Джим Керри, Николас Кейдж, Мартин Шин, Мэтт Деймон, Дэниел Дэй-Льюис, Эштон Кутчер.