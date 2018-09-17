Ещё
Тест: насколько хорошо вы помните творчество Басова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

Тест: насколько хорошо вы помните творчество Басова 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Беларусьфильм, Творческое объединение «Телефильм»
17 сентября 1987 года скончался великий режиссер, актер и сценарист Владимир Басов.
Многогранный талант и своеобразное обаяние с лихвой компенсировали оригинальную внешность — Басов был женат на самых красивых женщинах советского кинематографа.
Владимир Басов родился 28 июля 1923 года в семье финского революционера Павла Басултайнена (Басов — партийный псевдоним) и дочери священника.
Во время ВОВ дослужился до звания капитана, был награжден орденом Красной Звезды. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Басов снял около 20 лент. Многие из них, например, "Щит и меч", "Дни Турбиных", "Опасный поворот" вошли в золотой фонд советского кино. При этом режиссерская деятельность не помешала ему сделать более чем удачную актерскую карьеру. Даже эпизодические роли его мгновенно запоминались благодаря выразительной мимике, артистизму и яркому обаянию. Особенно ему удавались отрицательные персонажи.
Пройдите наш тест и вспомните творчество Владимира Басова.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли1
Нагую Елену Валюшкину гоняли по лесам и полям
Тест: помните ли вы советские телепередачи1
Чем закончились любимые сериалы5
Пять шоу, навсегда изменивших наше телевидение4
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
01:27
Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»
Актеры
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
02:53
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Фильмы Актеры
12:33
Самые бестолковые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение