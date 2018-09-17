Тест: насколько хорошо вы помните творчество Басова

17 сентября 1987 года скончался великий режиссер, актер и сценарист Владимир Басов

Многогранный талант и своеобразное обаяние с лихвой компенсировали оригинальную внешность — Басов был женат на самых красивых женщинах советского кинематографа.

Владимир Басов родился 28 июля 1923 года в семье финского революционера Павла Басултайнена (Басов — партийный псевдоним) и дочери священника.

Во время ВОВ дослужился до звания капитана, был награжден орденом Красной Звезды. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Басов снял около 20 лент. Многие из них, например, "Щит и меч", "Дни Турбиных", "Опасный поворот" вошли в золотой фонд советского кино. При этом режиссерская деятельность не помешала ему сделать более чем удачную актерскую карьеру. Даже эпизодические роли его мгновенно запоминались благодаря выразительной мимике, артистизму и яркому обаянию. Особенно ему удавались отрицательные персонажи.