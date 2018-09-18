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Как Клара Лучко нашла на съемках «сына»
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Как Клара Лучко нашла на съемках «сына» 

Рамблер 2 часа назад
В фильме «Цыган» сына героини Клара Лучко играл молодой актёр Алексей Никульников. Он учился в училище искусств в Ростове, но ради съёмок был вынужден уйти. На пробах ему предстояло встретиться с самой Кларой Степановной, настоящей звездой советского кино. Парень сразу выбрал верную линию поведения и не стал мешать актрисе в кадре. Лучко это оценила и взяла шефство над начинающим коллегой. Они так подружились во время съёмок, что и в жизни стали близко общаться. Кстати, Алексея, как и актёра Михая Волонтира, все принимали за настоящего цыгана. На самом деле Никульников был казаком, а вот тёмного цвета кожи он добивался, нанося морилку. Смывать её ежевечерне было сущим наказанием, ведь в гостинице, где расположилась съёмочная группа, не было горячей воды.
А Клара Лучко и после фильма не оставила Алексея. Она договорилась с мастером ВГИКа Евгением Матвеевым, чтобы парня зачислили на курс, но Никульников оказался норовистым и своенравным и не захотел пользоваться помощью народной артистки. Он соврал ей, что опоздал с подачей документов, и без протекции поступил в школу-студию МХАТ. Тем не менее, тёплые дружеские отношения Лучко и Никульникова продолжились и оборвались лишь после ухода Клары Степановны из жизни.
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