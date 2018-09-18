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Что стало с Савелием Крамаровым в Америке
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Что стало с Савелием Крамаровым в Америке 

Рамблер 3 часа назад
Савелий Крамаров играл недотёп, алкоголиков, дебоширов. Однако в реальности он был совсем иным. Артист не употреблял спиртного и не курил, занимался йогой и был пунктуален, он всегда назубок знал текст и приходил на съёмки подготовленным. Крамаров был так востребован в кино и так популярен в СССР, что его эмиграция в США вызвала не только кривотолки, но и обиду у советского зрителя. Многие считали, что он погнался за деньгами, но причина отъезда была в другом.
Киношный образ прицепился к Крамарову из-за внешности. У него с детства был дефект — утолщение одного века, из-за чего казалось, что он косит. Глядя на Савелия Викторовича, сложно представить его в роли профессора, дипломата или романтического героя, поэтому ему без конца давали роли глупцов. Но сам актёр знал, что он другой, ему претило внимание всех встречных пьяниц, которые принимали его за своего и норовили затащить в пивную. Крамарова тяготило амплуа, ему хотелось играть иных персонажей. Ещё одной проблемой стала религиозность. Происходивший из еврейской семьи, он принял иудаизм, а это не приветствовалось властями. В результате в конце семидесятых Крамарова практически лишили ролей. И тогда актёр написал письмо президенту США Рональду Рейгану с просьбой предоставить гражданство. Рейган, сам когда-то бывший актёром, не отказал, и Савелий отправился за океан.
Как жилось Крамарову на новой Родине, узнайте из видео.
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