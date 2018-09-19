Ещё
Звезда «Игры престолов» снимется в комедии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в рождественском ромкоме 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Эмилия Кларк после завершения съемок в финальном сезоне «Игры престолов» присмотрела для себя новый проект. Актриса вместе с Генри Голдингом («Безумно богатые азиаты») сыграет в рождественском романтической комедии «Last Christmas».
О сюжете фильма известно совсем немного, только то, что действие развернется в заснеженном Лондоне накануне самого любимого всеми праздника. Пол Фиг, мастер романтических комедий, снимет «Last Christmas» по сценарию оскароносной Эммы Томпсон и Бриони Киммингс.
Для Эмилии Кларк уходящий год был поистине успешным, 31-летняя британка не только распрощалась со своей знаменитой героиней Дейенерис Таргариен, но и стала частью грандиозной франшизы «Звездные войны». Кларк появилась в спин-оффе космической саги о молодых годах Хана Соло — «Хан Соло: Звездные войны. Истории».
Киноафиша: последние новости
Актер из «Властелина колец» присоединился к ремейку «Зачарованных» 20 актеров, похожих на сыгранных ими исторических персонажей Роберт Паттинсон не исключает возвращение в «Сумерки»: «Я готов снова сыграть 17-летнего!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-бомба Элина Ромасенко озвучила гонорар23
Что стало с детьми из «Моей прекрасной няни»
Кто затмил Видова в фильме «Всадник без головы»
Угадайте советский фильм по строчке из песни: тест1
Тест: насколько хорошо вы помните творчество Басова2
Видео
02:15
В Сети появился первый трейлер «Капитана Марвел»
Фильмы
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
03:11
Секс-бомба Элина Ромасенко озвучила гонорар
ТВ
01:27
Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»
Актеры
02:40
Звезду позвали репетировать в квартиру режиссера
Актеры Фильмы
02:59
Кто затмил Видова в фильме «Всадник без головы»
Актеры Фильмы
06:16
Ленты, которым забыли дать рейтинг 18+
Фильмы
10:35
Что стало с мальчишками из сериала «Кадетство»
Актеры Сериалы
07:42
Как могли бы закончиться любимые фильмы
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение