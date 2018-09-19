Звезда «Игры престолов» снимется в комедии

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в рождественском ромкоме

Эмилия Кларк после завершения съемок в финальном сезоне «Игры престолов» присмотрела для себя новый проект. Актриса вместе с Генри Голдингом («Безумно богатые азиаты») сыграет в рождественском романтической комедии «Last Christmas».

О сюжете фильма известно совсем немного, только то, что действие развернется в заснеженном Лондоне накануне самого любимого всеми праздника. Пол Фиг , мастер романтических комедий, снимет «Last Christmas» по сценарию оскароносной Эммы Томпсон и Бриони Киммингс.

Для Эмилии Кларк уходящий год был поистине успешным, 31-летняя британка не только распрощалась со своей знаменитой героиней Дейенерис Таргариен, но и стала частью грандиозной франшизы «Звездные войны». Кларк появилась в спин-оффе космической саги о молодых годах Хана Соло — «Хан Соло: Звездные войны. Истории».