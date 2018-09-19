Кто затмил Видова в фильме «Всадник без головы»

Главной звездой приключенческого фильма «Всадник без головы» был Олег Видов . Но конкуренцию ему составил молодой актёр, сыгравший Генри Пойндекстера. Это был 16-летний Александр Милокостый. Четырьмя годами ранее он сыграл Юру Львова в популярном многосерийном советском хите «Адъютант его превосходительства». Но там он был нескладным подростком, а во «Всаднике без головы» предстал обворожительным молодым человеком. Кстати, Олег Видов к славе юного артиста не ревновал. Напротив, именно он и посоветовал взять его на роль Генри и всячески опекал его на съёмочной площадке.

Во время съёмок в Баку местные девушки поголовно сходили с ума от красавчика Милокостого. Их ухажёры даже устроили разборку с актёром, чтобы тот не зазнавался. Но у Александра случайно оказался в кармане бутафорский «Кольт», которым он отменно жонглировал. Этому трюку его научил кубинец, тоже участвовавший в съёмках. Умением ловко обращаться с оружием Александр сразил местных парней, став кумиром и для них. Кстати, кубинский актёр пытался научить Милокостого кидать лассо, но эту науку он не освоил.