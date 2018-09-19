Звезду позвали репетировать в квартиру режиссера 

Андрей Кончаловский, затеявший съёмки эпопеи «Сибириада», пригласил на роль Николая Виталия Соломина. Но тому не понравился язык, которым был написан сценарий, да и пробы должны были проходить не в студии, а в квартире Кончаловского. Тем не менее, Соломин решил пообщаться с режиссёром и направился к нему домой. Позвонив в дверь несколько раз и не получив ответа, артист разозлился, но внезапно дверь открылась и на пороге появился отец Андрея Сергеевича, сам Сергей Михалков. Это смутило Соломина. К тому же, и сам Кончаловский, и другие члены съёмочной группы, которые уже была в квартире, решили всячески помочь Соломину с ролью, хотя он на тот момент был уже признанной звездой. Но Виталий Мефодьевич собрался и заставил всех поверить, что он справится с ролью идеально. На съёмках Соломин выкладывался полностью и был так органичен, что его партнёрша Наталья Андрейченко начала тушеваться и зажиматься. Кончаловскому даже пришлось делать актёру показательные замечания, чтобы Наталья была более свободной. Но все усилия в итоге оправдались: в 1979 году «Сибириада» получила Гран-при Каннского кинофестиваля.