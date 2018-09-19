Ещё
Звезду позвали репетировать в квартиру режиссера
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет

Звезду позвали репетировать в квартиру режиссера 

Рамблер 1 час назад
Андрей Кончаловский, затеявший съёмки эпопеи «Сибириада», пригласил на роль Николая Виталия Соломина. Но тому не понравился язык, которым был написан сценарий, да и пробы должны были проходить не в студии, а в квартире Кончаловского. Тем не менее, Соломин решил пообщаться с режиссёром и направился к нему домой. Позвонив в дверь несколько раз и не получив ответа, артист разозлился, но внезапно дверь открылась и на пороге появился отец Андрея Сергеевича, сам Сергей Михалков. Это смутило Соломина. К тому же, и сам Кончаловский, и другие члены съёмочной группы, которые уже была в квартире, решили всячески помочь Соломину с ролью, хотя он на тот момент был уже признанной звездой. Но Виталий Мефодьевич собрался и заставил всех поверить, что он справится с ролью идеально. На съёмках Соломин выкладывался полностью и был так органичен, что его партнёрша Наталья Андрейченко начала тушеваться и зажиматься. Кончаловскому даже пришлось делать актёру показательные замечания, чтобы Наталья была более свободной. Но все усилия в итоге оправдались: в 1979 году «Сибириада» получила Гран-при Каннского кинофестиваля.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-бомба Элина Ромасенко озвучила гонорар23
Что стало с детьми из «Моей прекрасной няни»
Кто затмил Видова в фильме «Всадник без головы»
Угадайте советский фильм по строчке из песни: тест1
Тест: насколько хорошо вы помните творчество Басова2
Видео
02:15
В Сети появился первый трейлер «Капитана Марвел»
Фильмы
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
03:11
Секс-бомба Элина Ромасенко озвучила гонорар
ТВ
01:27
Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»
Актеры
02:40
Звезду позвали репетировать в квартиру режиссера
Актеры Фильмы
02:59
Кто затмил Видова в фильме «Всадник без головы»
Актеры Фильмы
06:16
Ленты, которым забыли дать рейтинг 18+
Фильмы
10:35
Что стало с мальчишками из сериала «Кадетство»
Актеры Сериалы
07:42
Как могли бы закончиться любимые фильмы
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение