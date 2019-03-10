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Что испортило отношения Градского и Кончаловского 

Рамблер 5 часов назад
Имя Александра Градского прогремело после фильма «Романс о влюблённых». Его пригласил стать композитором режиссёр ленты Андрей Кончаловский. К тому моменту 25-летний Градский закончил училище Гнесиных и даже ещё не был принят в Союз композитором. Позже Александр рассказывал, что в том возрасте его занимали девушки и выпивка, а Кончаловский ставил перед ним серьёзные музыкальные задачи. Так, Андрей попросил Александра исполнить музыкальные композиции в картине вместо не попадавшего в ноты Евгения Киндинова, который играл главную роль. Спеть песни могли бы и другие солисты, но выяснилось, что идеальный исполнитель песен Александра Градского — сам Градский.
Но после съёмок фильма отношения Кончаловского и Градского разладились. Дело в том, что Градский увидел «Зеркало» Андрея Тарковского и восхищался фильмом в присутствии Кончаловского. Только спустя время Александр узнал, что оба Андрея были однокурсниками и вместе писали сценарий «Андрея Рублёва», но их сотрудничество не сложилось из-за разных подходов. Это было для Кончаловского проблемой. В дальнейшем режиссёр больше никогда не приглашал Александра для совместной работы.
Комментарии
Актеры , Видео , Андрей Рублев , Андрей Михалков-Кончаловский , Андрей Тарковский , Александр Градский , Евгений Киндинов
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