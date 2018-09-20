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Что стало с советскими легендами кино
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Что стало с советскими легендами кино 

Рамблер 1 час назад
Комедию «Джентльмены удачи» режиссёр Александр Серый снял в 1971 году. Фильм был восторженно принят советскими зрителями. В 1972 году он стал лидером проката, картину посмотрели в кино больше 65 миллионов человек. Актёры, сыгравшие главных героев, сразу же стали кумирами публики. А как складывалась их жизнь и карьера после «Джентльменов удачи»?
Раднэр Муратов, в фильме Василий Алибабаевич. Муратов снялся в 80 картинах, озвучивал иностранные фильмы, но Василий Алибабаевич стал его самой заметной ролью. С конца восьмидесятых актёра перестали приглашать в кино, личную жизнь он устроить не смог, так что под конец жизни он остался один. Врачи диагностировали артисту болезнь Альцгеймера, Раднэр часто забывал сов имя и терялся даже возле собственного дома. От помощи экс-супруги и сына он отказывался, поскольку не хотел, чтобы его считали немощным. Осенью 2004 года Муратов вышел из дома, а дверь за ним захлопнулась. Вернуться домой он не смог и где-то блуждал несколько недель. Когда его доставили в больницу, то в пожилом мужчине некогда известного человека не опознали и отправили в психиатрическую клинику. Спустя время друзья всё-таки отыскали артиста и перевели его в обычную больницу, где у него случился инсульт, от которого он уже не оправился. В декабре в возрасте 76 лет Раднэр Муратов ушёл из жизни.
Почему Александр Демьяненко ненавидел Шурика? Как трезвенник и йог Георгий Вицин умудрялся так выразительно играть алкоголиков? Смотрите видеосюжет и узнайте больше о великих актёрах.
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