Какие фильмы смотреть этой осенью в кино

В жару хочется как можно больше времени проводить на открытом воздухе и наслаждаться солнцем и водными процедурами. Увы, летний отдых закончился, так что сейчас настала пора перемещаться в кинозалы. Киношники подгадали и запланировали на осень массу любопытных премьер.

1. «Проклятье монахини», премьера 20 сентября. Триллер продолжает фильмы ужасов «Заклятье» (2013) и «Заклятие-2» (2016). Зарубежные поклонники жанра уже выражают восторги по поводу «Проклятия монахини», так что ленту определённо стоит посмотреть.

2. «Звезда родилась», премьера 4 октября. Актёр Брэдли Купер решил переквалифицироваться в режиссёры и снял ремейк картины 1937 года. На главные роли он определил себя и певицу Леди Гагу

3. «Человек на Луне», премьера 11 октября. Высадка американских астронавтов на Луну — по-прежнему одна из самых волнующих мировую общественность тем. Лента с Райаном Гослингом в роли Нила Армстронга грозит стать настоящим хитом этой осени. Кстати, посмотревшие фильм американские зрители обвинили его в отсутствии патриотизма, что добавило к нему интереса в других странах.

4. «Богемская рапсодия», премьера 1 ноября. Байопик о солисте группы Queen Фредди Меркьюри начинали снимать ещё несколько лет назад, и наконец история завершилась. Поклонники одного из величайших рокеров прошлого века уже потирают руки в ожидании ленты.