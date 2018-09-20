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Какие фильмы смотреть этой осенью в кино
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Какие фильмы смотреть этой осенью в кино 

Рамблер 1 час назад
В жару хочется как можно больше времени проводить на открытом воздухе и наслаждаться солнцем и водными процедурами. Увы, летний отдых закончился, так что сейчас настала пора перемещаться в кинозалы. Киношники подгадали и запланировали на осень массу любопытных премьер.
1. «Проклятье монахини», премьера 20 сентября. Триллер продолжает фильмы ужасов «Заклятье» (2013) и «Заклятие-2» (2016). Зарубежные поклонники жанра уже выражают восторги по поводу «Проклятия монахини», так что ленту определённо стоит посмотреть.
2. «Звезда родилась», премьера 4 октября. Актёр Брэдли Купер решил переквалифицироваться в режиссёры и снял ремейк картины 1937 года. На главные роли он определил себя и певицу Леди Гагу.
3. «Человек на Луне», премьера 11 октября. Высадка американских астронавтов на Луну — по-прежнему одна из самых волнующих мировую общественность тем. Лента с Райаном Гослингом в роли Нила Армстронга грозит стать настоящим хитом этой осени. Кстати, посмотревшие фильм американские зрители обвинили его в отсутствии патриотизма, что добавило к нему интереса в других странах.
4. «Богемская рапсодия», премьера 1 ноября. Байопик о солисте группы Queen Фредди Меркьюри начинали снимать ещё несколько лет назад, и наконец история завершилась. Поклонники одного из величайших рокеров прошлого века уже потирают руки в ожидании ленты.
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