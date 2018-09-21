Актёры, удачно вышедшие из привычного амплуа 

Том Круз в кино за редким исключением олицетворяет положительного героя, который борется с несправедливостью и неизменно побеждает. Его персонажи харизматичны и умны, они с одинаковой ловкостью покоряют самые сложные препятствия и женщин. У Круза были нехарактерные для него роли, но самой большой неожиданностью для поклонников стало его появление в образе беспощадного киллера в фильме «Соучастник» (2004). Такой выход из привычного амплуа сыграл на руку актёру, которого и зрители, и критики увидели в ином свете. На подобные эксперименты с образом решались и другие артисты.
Так, невероятную трансформацию пережил Джим Керри в ленте «Вечное сияние чистого разума» (2004). Керри с конца восьмидесятых был самым ярким комическим артистом Голливуда, и одно лишь его имя на афише гарантировало успех. Но в этой картине он предстал образе обычного парня, страдающего и переживающего смерть чувств. Ни единой гримасы, ни одного карикатурного движения, ни одной язвительной шутки — в ленте Джим в полной мере продемонстрировал колоссальный драматический талант.
О том, насколько удачно сменили амплуа Робин Уильямс и Хавьер Бардем, Джек Николсон и Шарлиз Терон, смотрите в видео.