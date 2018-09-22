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Тест: кто это, мужчина или женщина?
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Тест: кто это, мужчина или женщина? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Удивительно, как звезды умеют перевоплощаться в разные образы! И особенно впечатляет, когда им предстоит сыграть роль противоположного пола. Конечно, сегодня, в эпоху современных технологий, можно кого угодно превратить в женщину, в мужчину и даже в чудовище или инопланетянина. Но тем более ценно, что есть артисты, которые безо всяких компьютерных примочек могут гениально исполнить роль противоположного пола, и не каждый зритель с первого взгляда поймет, кто перед ним — мужчина или женщина. Да что там с первого взгляда! Некоторые фильмы, которые есть в нашем тесте, можно просмотреть целиком, чтобы только в титрах узнать, кто исполняет роли.
Попробуйте не просто угадать ответ на вопрос теста, а проверить, насколько хорошо эти актеры и актрисы вжились в роль!
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