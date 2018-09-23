Олег Меньшиков: «Мечтать просто необходимо»

В жизни легендарного Олега Меньшикова было немало ярких моментов. При этом одни из самых сильных эмоций он испытал не в России, а за рубежом. Актер до сих пор вспоминает о своей жизни в Лондоне, где едва не лишился чувств.

— Я страшно комплексовал работать в театре, — говорит актер. — Перестал, когда увидел, как это надо. А увидел я это в Лондоне. 90-е годы очень многие ругают. Но у меня к ним претензий нет — я их провел в Великобритании. Работал там как драматический артист — такой шанс редко кому выпадает в жизни. В Лондоне у меня было много хороших ролей, я играл Сергея Есенина. У меня было по 200–300 спектаклей. Это пьянящее ощущение свободы, молодости… Лондон до сих пор считаю своим любимым городом.

В свободное от работы время актер не только осматривал достопримечательности, но и познавал местную культуру. Однажды он побывал на мюзикле — и едва не лишился чувств, настолько сильным оказалось его эмоциональное потрясение.

— В свободное время я ходил по другим театрам и однажды попал на мюзикл «Фантом оперы», — рассказывает артист. — Он до сих пор идет при аншлагах и каждый день. Это выбило мозг и перевернуло сознание. У нас так делают сейчас, а тогда, тридцать лет назад, мы об этом даже не догадывались. Например, когда люстра падает в середину партера в метре над сидящими людьми…

Сейчас Меньшиков и сам удивляет зрителей, гастролирует с постановкой «Оркестр мечты. Медь».

Лилия Шарловская

Его называют одним из величайших артистов современности, но сам Меньшиков гораздо более скромного мнения о своей персоне.

— У нас в Театральном училище имени Щепкина был педагог, совершенно легендарная личность в наших кругах, Аркадий Борисович Немеровский — высокого роста, импозантный, всегда прекрасно одетый, — вспоминает артист. — Мы пришли на первое занятие, и Аркадий Борисович сказал: «Есть один артист, который сильно облегчил вам существование в этой профессии. Вы никогда не будете первыми, только вторыми, третьими, четвертыми. Но первый — раз и навсегда Чарли Чаплин!» Я это запомнил на всю жизнь.

Меньшиков уверен: он многого достиг благодаря мечтам. Теперь актер призывает к этому зрителей: