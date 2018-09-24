«Пираты XX века» довели до паники итальянцев

Съёмки первого советского боевика «Пираты XX века» проходили в порту «Жданов» на Азовском море. Накануне в порт зашёл итальянский сухогруз, моряков которого на следующее утро разбудили автоматные очереди. Итальянцы не знали, что захват судна поблизости — постановка. В тот день киношники снимали эпизод, когда пираты захватывают советские корабль, поэтому и звучали выстрелы, с мачт матросы падали в воду, люди перепрыгивали с одного судна на другое. Итальянские моряки начали паниковать и принялись отшвартовывать сухогруз, чтобы немедленно уплыть из порта. Съёмочная группа вовремя заметила, что иностранцы напуганы, и разъяснила, что на самом деле ничего страшного не происходит. Однако капитан итальянского корабля был сражён невозмутимостью русского моряка: в то время, когда на корабль «нападали» пираты, он невозмутимо отжимался, не обращая внимания на царящий вокруг хаос. Этим сдержанным мужчиной оказался актёр Николай Ерёменко-младший, игравший главную роль в фильм. Ерёменко постоянно появлялся в кадре с обнажённым торсом, поэтому использовал любую минуту, чтобы поддержать форму. Последив некоторое время за съёмками, успокоенные итальянцы покинули «Жданов».