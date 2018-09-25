Почему юная звезда кинодрамы пропала с экранов

Эта актриса в 16 лет поступила в хореографическое училище. Она дебютировала в кино в 16 лет, а впервые поцеловалась под прицелом камер на съёмочной площадке. Первый же фильм, в котором снялась Галина Беляева , сделал её звездой. Драма «Мой ласковый и нежный зверь», снятая режиссёром Эмилем Лотяну по повести А. П. Чехова, открыла для молодой артистки все пути, но кинодивой она не стала.

Задумав ленту, Эмиль Лотяну искал на роль главной героини нежную и романтичную девушку, в которой, по его мнению, должны были сочетаться Одри Хепбёрн , Татьяна Самолова и Людмила Савельева . Ассистенты сбились с ног, разыскивая такую актрису, но в итоге Лотяну сам увидел фотографию Беляевой и пригласил в кино. Во время съёмок у юной девушки и опытного 40-летнего мастера завязался роман, а когда Галине исполнилось 18, пара поженилась, и в семье появился сын Эмиль. В 22 года Беляева снялась в следующей картине мужа « Анна Павлова ». Критики растерзали ленту, и это стало испытанием для супружеского и творческого союза. Галина и Эмиль не смогли пережить провал вместе и расстались.

Смотрите видео и узнайте, как успешная актриса вышла замуж за бедного студента, сколько раз она уходила в декрет и чем Галина Беляева занимается сейчас.