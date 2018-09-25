Ещё
Почему юная звезда кинодрамы пропала с экранов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Простая просьба
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Агент Джонни Инглиш 3.0
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Почему юная звезда кинодрамы пропала с экранов 

Рамблер 2 часа назад
Эта актриса в 16 лет поступила в хореографическое училище. Она дебютировала в кино в 16 лет, а впервые поцеловалась под прицелом камер на съёмочной площадке. Первый же фильм, в котором снялась Галина Беляева, сделал её звездой. Драма «Мой ласковый и нежный зверь», снятая режиссёром Эмилем Лотяну по повести А. П. Чехова, открыла для молодой артистки все пути, но кинодивой она не стала.
Задумав ленту, Эмиль Лотяну искал на роль главной героини нежную и романтичную девушку, в которой, по его мнению, должны были сочетаться Одри Хепбёрн, Татьяна Самолова и Людмила Савельева. Ассистенты сбились с ног, разыскивая такую актрису, но в итоге Лотяну сам увидел фотографию Беляевой и пригласил в кино. Во время съёмок у юной девушки и опытного 40-летнего мастера завязался роман, а когда Галине исполнилось 18, пара поженилась, и в семье появился сын Эмиль. В 22 года Беляева снялась в следующей картине мужа «Анна Павлова». Критики растерзали ленту, и это стало испытанием для супружеского и творческого союза. Галина и Эмиль не смогли пережить провал вместе и расстались.
Смотрите видео и узнайте, как успешная актриса вышла замуж за бедного студента, сколько раз она уходила в декрет и чем Галина Беляева занимается сейчас.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страсть на камеру: как снимают откровенные сцены10
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?
Что произошло с Ларисой Белогуровой23
«Бриллиантовая рука»: угадайте фразу из фильма6
Тест: кто это, мужчина или женщина?11
Видео
03:32
Агутин и Шнуров спели вместе на «Вечернем Урганте»
ТВ
00:31
Новый Джокер предстал в гриме
Актеры
02:15
В Сети появился первый трейлер «Капитана Марвел»
Фильмы
05:01
Почему юная звезда кинодрамы пропала с экранов
Актеры
03:12
Что произошло с Ларисой Белогуровой
Актеры
04:10
Страсть на камеру: как снимают откровенные сцены
Фильмы
03:00
Как забраковали Чурикову и Доронину
Актеры Фильмы
05:14
Ошибки каскадёров, украсившие фильмы
Фильмы
05:45
Как создавали «Матрицу»
Фильмы Актеры
05:39
Камео, которых мало кто увидел
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение