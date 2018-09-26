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Как выглядят бывшие дети-звезды из фильмов 90-х
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Как выглядят бывшие дети-звезды из фильмов 90-х 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Если в девяностых вы тоже до дыр засматривали видеокассеты с «Один дома», «Трудным ребенком» и «Джуманджи», то наверняка узнаете героев этой статьи — бывших детей-звезд, которые после первого успеха, к сожалению, в большинстве своем исчезли из Голливуда.

Росс Мэлинджер

Росс знаком нам по роли в культовой мелодраме «Неспящие в Сиэтле», он сыграл юного романтика Джону Болдуина.
Киноафиша
Вот как Росс выглядит сегодня.

Мейсон Гэмбл

Мейсон («Деннис-мучитель», «Гаттака», «Академия Рашмор»), как и многие его коллеги, начавшие сниматься в детстве, очень быстро с Голливудом завязал — он получил высшее образование в колледже стоматологии при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Киноафиша
А потом занялся морской биологией.

Тина Мажорино

Тина («Коррина, Коррина», «Водный мир») поступила очень разумно и после сверхуспешной карьеры ребенка-звезды взяла перерыв на 7 лет, чтобы отдохнуть от Голливуда.
Киноафиша
Затем Тина вернулась с ролью в «Наполеоне Динамите» и с тех пор регулярно снимается в сериалах — в том числе ее можно было увидеть в «Костях», «Настоящей крови», «Веронике Марс», «Анатомии страсти».

Остин О’Брайен

О’Брайен задержался в Голливуде надолго, но в итоге в 2011 году отказался от актерской карьеры.
Киноафиша
Сегодня у него собственный вполне успешный бизнес в Лос-Анджелесе, связанный с фотографией.

Брэдли Пирс

Зрители помнят Брэдли как младшего брата из «Джуманджи», а еще он озвучивал многочисленные диснеевские мультфильмы — от «Красавицы и чудовища» до «Русалочки».
Киноафиша
Именно озвучка в итоге и стала главным направлением в карьере для Пирса, который сегодня озвучивает мультфильмы и видео игры.

Джимми Уоркмэн

Джимми запомнился нам по «Семейке Аддамс», от актерской карьеры отказался, но несколько лет назад все равно оказался в центре всеобщего внимания — в 2012 году он был свидетелем в судебном процессе своей сестры, Ариэль Уинтер («Американская семейка»), против матери.
Киноафиша
Ариэль настаивала на выходе из родительской опеки и обвиняла мать в насилии, а Джимми в суде заявил, что никакого насилия не было — просто мама 15-летней Ариэль заставляла ее порвать с 18-летним бойфрендом.

Эшли Пелдон

Пелдон по-прежнему иногда работает по первой профессии, в основном озвучивая мультфильмы, но основное направление у нее теперь другое.
Киноафиша
Эшли получила степень в сфере детской психологии и магистра — в сфере клинической психологии.

Эмбер Скотт

Исполнительница роли Мэгги Бэннинг в семейном фэнтези «Капитан Крюк» в 2006 году получила диплом о высшем образовании в Хартфордском колледже.
Киноафиша
Она давным-давно отказалась от карьеры актрисы и теперь о ней практически ничего не известно.

Адам Хэнн-Берд

Адам в первую очередь известен по роли в фильме «Маленький человек Тейт».
Киноафиша
А еще его можно было увидеть в «Джуманджи», где Адам сыграл «детскую версию» героя Робина Уильямса.

Майкл Оливер

«Трудный ребенок» Майкл Оливер и в жизни оказался человеком непростым.
Киноафиша
Из Голливуда он давным-давно ушел и сегодня не забывает периодически клеймить «Фабрику грез», рушащую человеческие жизни.

Шона Уолдрон

Шону зрители помнят по роли в «Маленьких гигантах»; сегодня она продолжает периодически появляться на экране, правда, в совсем небольших ролях и малобюджетных фильмах.
Киноафиша
Например, в «Шве» Шона снялась вместе с еще одной звездой девяностых, Эдвардом Ферлонгом из «Терминатора 2».

Оливия Хэк

Исполнительница роли Синди Брэйди в сериале «Крылья» после нескольких лет актерской работы переключилась на озвучку.
Киноафиша
Ее можно было услышать в популярнейших мультсериалах типа «Гриффины» и «Звездные войны: Войны клонов».

Бриттани Эштон Холмс и Баг Холл

Пути Дарлы и Альфальфы из «Маленьких негодяев» разошлись: Бриттани отказалась от карьеры актрисы в далеком 1996 году, а вот Баг продолжает сниматься в сериалах.
Киноафиша
Его можно было увидеть в «Никите», «Одиноких сердцах», «Мыслить как преступник».

Трэвис Тедфорд

Как и Бриттани Холмс, Тедфорд (в «Маленьких негодяях» сыграл Спанки) тоже отказался от актерской карьеры и сегодня работает маркетологом в кредитной организации в Техасе.
Киноафиша

Мико Хьюз

Мико Хьюз можно вспомнить по ролям в фильмах «Детсадовский полицейский» и «Кладбище домашних животных».
Киноафиша
Голливуд Мико не бросил, постепенно переключившись на работу сценаристом и режиссером.

Лиза Якуб

Старшая сестра из культовой комедии «Миссис Даутфайр» в 22 года покинула киноиндустрию и уехала к своему возлюбленному в Вирджинию, где вышла замуж и стала писательницей.
Киноафиша

Джонатан Липники

В первую очередь Джонатана мы помним по роли мальчика из драмы «Джерри Магуайер» с Томом Крузом.
Киноафиша
У него, наверное, самый неожиданный поворот в жизни: Джонатан тренирует бойцов MMA и при этом, что забавно, продолжает периодически сниматься в кино и поддерживает связь с Томом Крузом.
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