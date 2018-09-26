Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране

По большому счету, внешность звезд экрана им уже не принадлежит — это то, за что их любят миллионы «обычных» людей. Поэтому зрителей невольно шокирует, если вдруг оказывается, что в реальности кумиры могут смотреться совсем не так, как в кино. И дело не в том, что папарацци нарочно взяли не тот ракурс. Взгляните сами, предлагает Anews.

Мэрилин Монро, писал, что в обычной жизни она свободно гуляла по улицам Нью-Йорка, и ее не узнавали ни прохожие, ни таксисты, ни официанты. Они страшно удивились бы, если бы им сказали, что перед ними богиня экрана и мечта всех тогдашних мужчин. Она оставалась красоткой — но была другой: Капоте назвал повседневную Мэрилин «неряшливым божеством». Американский писатель Трумэн Капоте, который был лично знаком с, писал, что в обычной жизни она свободно гуляла по улицам Нью-Йорка, и ее не узнавали ни прохожие, ни таксисты, ни официанты. Они страшно удивились бы, если бы им сказали, что перед ними богиня экрана и мечта всех тогдашних мужчин. Она оставалась красоткой — но была другой: Капоте назвал повседневную Мэрилин «неряшливым божеством».

anews

Со многими нынешними голливудскими звездами не так: их все узнают, но поражаются, насколько будничный облик не соответствует устоявшемуся киношному образу секс-символов. Anews предлагает взглянуть, кто в последнее время разочаровывал поклонников.

Бен Аффлек

46 лет

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Может быть, зрителям и не понравился его «зрелый, вымотанный» Бэтмен, но все же сам актер в фильмах смотрится куда лучше, чем в жизни.

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Сначала это списывали на тяготы развода с Дженнифер Гарнер , но теперь Аффлек меняет подружек и все равно не вылезает из рехабов, не в силах побороть алкоголизм.

Леонардо Ди Каприо

43 года

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После выстраданного «Оскара» в 2016-м за дикий спарринг с гризли Ди Каприо досрочно вышел «на пенсию». И только спустя два года его снова вернул под софиты Квентин Тарантино , взяв на главную роль в маньяческом триллере «Однажды в Голливуде» (выходит в 2019-м).

После выпуска пресс-постера к этому фильму многие отметили, что Брэд Питт , который старше на 11 лет, выглядит посвежее напарника.

К тому же выяснилось, что ретушерам пришлось уменьшить второй подбородок Лео, тогда как Питту всего лишь убрали немного морщин на шее.

До сих пор Лео беспечно нагуливал жирок, несмотря на наличие новой юной подружки-модели, которая моложе на 23 года.

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Папарацци даже удалось заснять его неидеальный пляжный торс, хотя в последнее время актер стыдливо «загорает» и купается в футболке.

Мила Кунис

35 лет

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Голливудские рекламщики заметили красоту большеглазой эмигрантки из советской Украины, когда ей было 10 лет. С тех пор она почти во всем стала настоящей американкой, в том числе в пристрастии к «ленивой» одежде, в которой удобно гулять по супермаркету.

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Но одутловатое и часто неприветливое лицо, на которое как будто сильнее действует гравитация, «роднит» молодую Милу с толпой удрученных жизнью бывших соотечественниц средних лет.

Джерард Батлер

48 лет

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После «300 спартанцев» в 2007-м образцово-мужественный шотландец стал самым популярным героем обложек и объектом вожделения для миллионов женщин. Спустя 9 лет он закрепил успех в «Богах Египта», хотя уже не щеголял упругим торсом, а скрыл его под броней.

Но куда деваются стать и лоск в жизни? В некоторых случаях «помятые» зрелые мужчины бывают очень даже секси, вспомните доктора Хауса. Но Батлер, который еще в самом соку, часто выглядит неблагополучным братом 62-летнего Мела Гибсона

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Причем контраст между светскими и будничными фото настолько резкий, что невольно кажется, будто в реальной жизни Джерардом Батлером притворяется какой-то шутник.

Эмбер Хёрд

32 года

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На первый взгляд, бывшая жена Деппа может расстроить своим видом либо своих завистниц, либо фанатов Джонни, считающих, что она попортила ему жизнь и карьеру. Ведь даже человеку, равнодушному к ее типажу, трудно не признать, что волоокая Эмбер хороша и лицом, и фигурой, и стилем.

Однако увидев красотку на Каннском фестивале-2018 в откровенном декольте, зрители почувствовали себя обманутыми.

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На экране Хёрд обладает куда более выдающимися формами, а в каннском платье ее грудь явно проигрывала животу.

Вдобавок с конца августа Эмбер подозревают в «перегрузке» лица ботоксом, из-за чего оно стало опухшим, «восковым» и утратило естественную привлекательность молодости.

Рассел Кроу

54 года

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Ностальгирующие по его Максимусу в «Гладиаторе» упрекают актера в том, что он, дескать, раздался вширь и обрюзг. Хотя сравнивать его нынешнего с тем, каким он был в 35 лет, попросту глупо. Другое дело свежие кинообразы за последние два года. На экране Кроу по-прежнему смотрится, что бы там ни говорили доморощенные критики.

Даже в драме «Исчезнувший мальчик» (выходит в ноябре 2018-го), где у Рассела огромный «папашин» живот, все так, «как надо»: они с Николь Кидман идеально изображают заурядных немолодых супругов.

А вот летом 2018-го на концерте музыки из «Гладиатора» в Риме Кроу по-настоящему шокировал публику. Он еще больше растолстел, так что даже заплыли глаза, и вместо солидной щетины отрастил стариковскую бороду, разом накинув себе лет 20.

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Когда фото появились в сети, некоторые поначалу не поверили и решили, что какой-то подвыпивший дедок весело изображает знаменитого актера.