Почему мы не видим Виктора Проскурина

Генка Ляпишев в «Большой перемене», Герман в «Пиковой даме», Василий Вожеватов в «Жестоком романсе», Александр Блинов в «Выйти замуж за капитана» — все эти роли исполнил актёр Виктор Проскурин . В восьмидесятые годы он был одним из самых востребованных артистов в советском кино, но потом пропал с экранов. Почему Виктор перестал сниматься?

В восьмидесятые-девяностые годы Проскурин не только много снимался, но и играл в театре. Сначала его пристанищем был Ленком, после — театр Ермоловой. Но в нынешнем веке отношения с театром у Проскурина перестали складываться, поэтому он оставил сцену. Сложности добавила и автоавария, в которой, по признаю артиста, он был сам виноват. После катастрофы Виктор подружился с алкоголем, но отказаться от спиртного ему помогла нынешняя, пятая по счёту супруга. К сожалению, неприятности на этом не закончились: у артиста обнаружили онкологическое заболевание. О недуге Проскурин предпочитает не распространяться, но говорит, что только собственное желание победить болезнь и поддержка жены помогли ему справиться. Болезнь и стала главной причиной того, что сейчас Виктор не часто появляются на людях: после лечения он выглядит измождённым, а временами настигающая актёра усталость не даёт ему возможности принимать участия в новых проектах.

Сейчас Виктору Проскурину 66 лет и хочется думать, что мы ещё неоднократно увидим его в кино.