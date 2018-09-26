Ради Алентовой мэтр кино поступился принципом 

Собираясь снимать фильм «Время желаний», режиссёр Юрий Райзман пересмотрел десятки актрис. Он хотел найти идеальную исполнительницу главной героини, женщины хваткой и практичной. Среди претенденток были такие знаменитости, как Алла Демидова, Светлана Тома, Людмила Савельева. Но им чего-то не хватало, чтобы органично изобразить на экране привыкшую добиваться целей даму. В какой-то момент Райзман обратил внимание на Веру Алентову. Она уже снялась в драме мужа «Москва слезам не верит», но других заметных и ярких картин у неё не было. В ленте Владимира Меньшова героиня Алентовой тоже была сильной деловой женщиной, но там её характер лишь намечался. У Райзмана же Вере предстояло развить героиню и сделать из неё стервозную современницу, которая не остановится ни перед чем ради успеха. И актрисе это удалось: за роль в фильме «Время желаний» Вера Алентова получила государственную премию. Но главным её достижением стало предложение Юрия Райзмана снять ещё в одном его фильме. Это действительно была заслуга актрисы, ведь прославленный режиссёр никогда не снимал актёров в главных ролях второй раз. К сожалению, во второй раз сотрудничество Веры Алентовой и Юрия Райзамана не состоялось. Мэтр был уже в преклонном возрасте, а подходящего материала для новой картины так и не нашлось.