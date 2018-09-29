За того парня: актрисы, сыгравшие мужчин

Эти талантливые актрисы не только блистательно исполняют свои обычные роли, но точно так же прекрасно справляются и с тем, чтобы воплотить на экране персонажа другого пола. Это действительно сложно, но этим дамам любая задача по плечу.

Гленн Клоуз ("Таинственный Альберт Ноббс")

Актриса настолько убедительно сыграла мужскую роль в экранизации рассказа Джорджа Мура «Таинственный Альберт Ноббс», что за свою работу была номинирована на премию «Оскар».

Кадр из фильма "Таинственный Альберт Ноббс"

Собственно, по-другому и быть не могло, ведь Гленн уже отточила мастерство перевоплощения в мужчину на сцене, сыграв того же персонажа в театральной постановке 1982 года.

Кстати, Альберт Ноббс — не первый мужчина, которого пришлось сыграть актрисе: в 1991 году Гленн Клоуз уже появлялась на экране в образе пирата в фильме «Капитан Крюк».

Тильда Суинтон ("Орландо")

Невероятная Тильда, кажется, способна сыграть кого угодно. Не исключение и мужские роли. Она блистательно воплотила на экране образ молодого придворного Орландо в одноименном фильме, которому королева запретила стареть.

Кадр из фильма "Орландо"

Актрисе даже пришлось выполнять «двойную работу»: по сюжету главный герой несколько веков живет, совершенно не меняясь, пока внезапно не превращается в женщину. Кстати, роль королевы Елизаветы I сыграл мужчина, известный в Британии актер Квентин Крисп

Кейт Бланшетт ("Меня там нет")

Актрисе в фильме «Меня там нет» режиссер Тодд Хейнс доверил сыграть одну из шести представленных в картине ипостасей знаменитого Боба Дилана . Кейт воплотила на экране образ музыканта, каким он был в середине 60-х годов прошлого века.

Кадр из фильма "Меня там нет"

Надо отметить, что Бланшетт справилась со своей задачей ничуть не хуже мужчин, сыгравших другие ипостаси звезды.

Мерил Стрип ("Ангелы в Америке")

В мини-сериале «Ангелы в Америке» оскароносная актриса исполнила сразу четыре роли, одна из которых — мужская.

Кадр из сериала "Ангелы в Америке"

Стрип предстала перед зрителями в образе старого раввина, в котором крайне трудно узнать знаменитую актрису.

Вупи Голдберг ("Компаньон")

Еще более сложная роль досталась замечательной комедийной актрисе Вупи Голдберг. Мало того, что ей довелось сыграть мужчину, так еще и поменять цвет кожи. По сюжету героиня Голдберг в фильме «Компаньон», чтобы пробиться в мире, где правят бал светлокожие мужчины, перевоплотилась в представителя сильного пола.

Кадр из фильма "Компаньон"

Удалось ей это на все 100%: в сложном гриме актрису узнать практически невозможно.

Джасмин Рит ("Золотой ребенок")

Помните фильм «Золотой ребенок» с Эдди Мерфи в главной роли? Нет, не переживайте, актер и на самом деле мужчина и ему не пришлось менять свой облик ради роли. Речь о другом персонаже. О том самом ребенке, которого герою Мерфи необходимо спасти. Так вот этого персонажа играла девочка. Правда, справедливости ради, в фильме не упоминается пол ребенка, но по умолчанию считается, что это мальчик.

Кадр из фильма "Золотой ребенок"

Даже в титрах, чтобы не вызывать удивления зрителей имя маленькой актрисы было указано в сокращенном варианте: «Дж. Л. Рит».