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За того парня: актрисы, сыгравшие мужчин
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За того парня: актрисы, сыгравшие мужчин 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Таинственный Альберт Ноббс»
Эти талантливые актрисы не только блистательно исполняют свои обычные роли, но точно так же прекрасно справляются и с тем, чтобы воплотить на экране персонажа другого пола. Это действительно сложно, но этим дамам любая задача по плечу.

Гленн Клоуз ("Таинственный Альберт Ноббс")

Актриса настолько убедительно сыграла мужскую роль в экранизации рассказа Джорджа Мура «Таинственный Альберт Ноббс», что за свою работу была номинирована на премию «Оскар».
Кадр из фильма "Таинственный Альберт Ноббс"
Собственно, по-другому и быть не могло, ведь Гленн уже отточила мастерство перевоплощения в мужчину на сцене, сыграв того же персонажа в театральной постановке 1982 года.
Кстати, Альберт Ноббс — не первый мужчина, которого пришлось сыграть актрисе: в 1991 году Гленн Клоуз уже появлялась на экране в образе пирата в фильме «Капитан Крюк».

Тильда Суинтон ("Орландо")

Невероятная Тильда, кажется, способна сыграть кого угодно. Не исключение и мужские роли. Она блистательно воплотила на экране образ молодого придворного Орландо в одноименном фильме, которому королева запретила стареть.
Кадр из фильма "Орландо"
Актрисе даже пришлось выполнять «двойную работу»: по сюжету главный герой несколько веков живет, совершенно не меняясь, пока внезапно не превращается в женщину. Кстати, роль королевы Елизаветы I сыграл мужчина, известный в Британии актер Квентин Крисп.

Кейт Бланшетт ("Меня там нет")

Актрисе в фильме «Меня там нет» режиссер Тодд Хейнс доверил сыграть одну из шести представленных в картине ипостасей знаменитого Боба Дилана. Кейт воплотила на экране образ музыканта, каким он был в середине 60-х годов прошлого века.
Кадр из фильма "Меня там нет"
Надо отметить, что Бланшетт справилась со своей задачей ничуть не хуже мужчин, сыгравших другие ипостаси звезды.

Мерил Стрип ("Ангелы в Америке")

В мини-сериале «Ангелы в Америке» оскароносная актриса исполнила сразу четыре роли, одна из которых — мужская.
Кадр из сериала "Ангелы в Америке"
Стрип предстала перед зрителями в образе старого раввина, в котором крайне трудно узнать знаменитую актрису.

Вупи Голдберг ("Компаньон")

Еще более сложная роль досталась замечательной комедийной актрисе Вупи Голдберг. Мало того, что ей довелось сыграть мужчину, так еще и поменять цвет кожи. По сюжету героиня Голдберг в фильме «Компаньон», чтобы пробиться в мире, где правят бал светлокожие мужчины, перевоплотилась в представителя сильного пола.
Кадр из фильма "Компаньон"
Удалось ей это на все 100%: в сложном гриме актрису узнать практически невозможно.

Джасмин Рит ("Золотой ребенок")

Помните фильм «Золотой ребенок» с Эдди Мерфи в главной роли? Нет, не переживайте, актер и на самом деле мужчина и ему не пришлось менять свой облик ради роли. Речь о другом персонаже. О том самом ребенке, которого герою Мерфи необходимо спасти. Так вот этого персонажа играла девочка. Правда, справедливости ради, в фильме не упоминается пол ребенка, но по умолчанию считается, что это мальчик.
Кадр из фильма "Золотой ребенок"
Даже в титрах, чтобы не вызывать удивления зрителей имя маленькой актрисы было указано в сокращенном варианте: «Дж. Л. Рит».
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