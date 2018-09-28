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Молодая актриса дважды отказала Марку Захарову
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Молодая актриса дважды отказала Марку Захарову 

Рамблер 1 час назад
Актриса Елена Валюшкина после окончания Щепкинского театрального училища получила приглашение от Марка Захарова стать актрисой театра Ленком, причём она была единственной выпускницей курса, кого Захаров пригласил в свой театр. Но Валюшкина отказала мэтру и выбрала театр Моссовета. Однако Захаров не затаил обиду и через несколько лет снова пригласил актрису, теперь уже в кино. Он готовился к съёмкам «Формулы любви» и выбрал Елену на главную женскую роль. Но Едена снова отказала режиссёру! Теперь она заявила, что устала, хочет отправиться на море и участвовать в картине не желает. К счастью, окружение убедило артистку, что такие предложения — действительно редкость, так что в конце концов она согласилась. В первый же съёмочный день Елене пришлось пройти испытание. На площадку заявились её коллеги Александр Абдулов и Семён Фарада и все семь дублей, что снимался эпизод, внимательно наблюдали за ней. К счастью, дебют Валюшкиной был успешен, и знаменитые партнёры признали её за свою. Ну а роль в «Формуле любви», от которой Елена опрометчиво отказывалась, стала для неё звёздным часов. Даже сейчас, спустя три десятка лет после выхода ленты, зрители восхищаются её героиней.
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