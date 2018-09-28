Молодая актриса дважды отказала Марку Захарову 

Актриса Елена Валюшкина после окончания Щепкинского театрального училища получила приглашение от Марка Захарова стать актрисой театра Ленком, причём она была единственной выпускницей курса, кого Захаров пригласил в свой театр. Но Валюшкина отказала мэтру и выбрала театр Моссовета. Однако Захаров не затаил обиду и через несколько лет снова пригласил актрису, теперь уже в кино. Он готовился к съёмкам «Формулы любви» и выбрал Елену на главную женскую роль. Но Едена снова отказала режиссёру! Теперь она заявила, что устала, хочет отправиться на море и участвовать в картине не желает. К счастью, окружение убедило артистку, что такие предложения — действительно редкость, так что в конце концов она согласилась. В первый же съёмочный день Елене пришлось пройти испытание. На площадку заявились её коллеги Александр Абдулов и Семён Фарада и все семь дублей, что снимался эпизод, внимательно наблюдали за ней. К счастью, дебют Валюшкиной был успешен, и знаменитые партнёры признали её за свою. Ну а роль в «Формуле любви», от которой Елена опрометчиво отказывалась, стала для неё звёздным часов. Даже сейчас, спустя три десятка лет после выхода ленты, зрители восхищаются её героиней.