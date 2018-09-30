Актеры, которые выполняют трюки без дублеров

Зрителей в кино всегда завораживают трюки и спецэффекты. И порой не все звезды прибегают к помощи дублеров. Есть такие, кто по различным причинам решает выйти на площадку и сыграть все сцены самостоятельно. О них — в материале Anews

Кристен Стюарт

Актриса самостоятельно исполнила всю работу в саге "Сумерки", которая принесла ей известность. Стоит отметить, что во время съемок боевика "Белоснежка и охотник" Стюарт предпочла также не обращаться к каскадерам. В числе трюков, которые ей пришлось исполнять, были даже прыжки со скалы.

Харрисон Форд

Это сейчас актер в солидном возрасте и не хочет лишний раз рисковать на съемках. Однако в молодости во время съемок Индианы Джонса ему приходилось свисать с вертолетов или принимать участие в съемках сцен автокатастроф. Впрочем, дублеру все-таки пришлось сыграть в нескольких самых опасных моментах.

Хлоя Грейс Морец

Эта девушка несмотря на свой юный возраст так же предпочитает сама проделывать невероятные вещи.

Anews

Хлоя отличается сильным и волевым характером и всегда говорила, что таким образом она хочет добиться признания. Для такого шага ей пришлось пройти трехмесячную подготовку.

Мэтт Дэймон

Актер не любит, когда его называют героем боевиков, хотя такие роли и были в его карьере. Все оценили его игру в роли Джейсона Борна , а всю работу на площадке Дэймон предпочел выполнить сам. Актер признавался, что перед некоторыми трюками он нервничал, и это не удивительно — местами они кажутся смертельными.

Джейсон Стэтхэм

Сейчас Джейсон — звезда боевиков. И все благодаря тому факту, что на заре его карьеры кино, в котором он снимался, было ограничено бюджетом. В связи с этим не хватало денег на каскадеров и Стэтхэм исполнял трюки самостоятельно. Физические возможности актера настолько поразили зрителей, что он до сих пор избегает помощи в большинстве ролей.

Тео Джеймс

Мир узнал о Тео после того, как он блестяще исполнил свою роль в "Дивергенте". Актер решил продемонстрировать свой талант во всей красе и отказался от дублеров даже в самые опасные моменты. Это удивило даже самого известного каскадера.

Дэниел Крейг

Роль Джеймса Бонда столько раз исполняли предшественники Крейга, что ему пришлось потрудиться, чтобы превзойти всех остальных. А обладая отличной физической подготовкой было несложно это сделать. Крейг выполнил все трюки самостоятельно, включая прыжок с 35-метрового крана.

Анджелина Джоли

Когда актриса берется за роль, она делает это всегда хорошо. Так было и в "Ларе Крофт", "Солт" и "Особо опасен", когда она играла без помощи каскадеров. За этими ролями стоит долгое время подготовки: для Джоли важно все выполнить блестяще.

Вигго Мортенсен

И хотя в его картинах нет перестрелок или другого сумасшествия, трюки там присутствуют.

Anews

К примеру, Вигго выполнял из на лошади во время съемок "Идальго". А на съемках "Властелина Колец" ему выбили зуб на площадке.

Кристиан Бэйл

Многие привыкли к его изменениям во внешности ради удачных ролей. Однако немногим известно, что он не нуждается в дублерах. Актер самостоятельно исполнял все трюки на вершине небоскреба в Гонконге. И хотя каскадер на площадке у Бэйла имеется, он не спешит передавать ему инициативу. ​