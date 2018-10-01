Кто отказался сниматься в «Звездных войнах»

10 актеров, которые отказались сниматься в «Звездных войнах»

Классическую трилогию «Звездные войны» невозможно себе представить с другим кастом, но, как выясняется порой много лет спустя, изначально на привычные нам роли — от Хана Соло до Оби ван Кеноби и даже Йоды — рассматривались совсем другие кандидатуры.

Аль Пачино

Можете ли вы представить себе кого-нибудь, кроме Харрисона Форда , в роли Хана Соло? Большинство — наверняка нет, а вот создатели первых «Звездных войн» — вполне себе могли: изначально эту роль предлагали Аль Пачино. К счастью, сам актер от роли отказался — и о своем решении не жалел.

Тосиро Мифунэ

Один из самых интересных представителей нашего списка, Тосиро Мифунэ получил от продюсеров «Звездных войн» сыграть роль Оби-ван Кеноби, но ответил отказом — по действительно нетривиальной причине: Мифуне посчитал, что это «обесценит» образ Самурая. Фанаты «Звездных войн» от этого решения только выиграли — потому что в конечном итоге роль досталась идеально вписавшемуся в образ Алеку Гиннессу.

Хью Куарши

Хью отличается от других представителей этого списка тем, что в одной части «Звездных войн» все-таки снялся: актер появился в роли капитана Панаки в «Призрачной угрозе», а потом отказался сниматься в «Атаке клонов» — причем сразу же, как только ему показали часть сценария, что Хью расценил как личное оскорбление.

Гэри Олдман

Для Олдмана роли в кино связаны не только с возможностью продемонстрировать очередную грань внушительного актерского таланта, но и с личными принципами. Именно руководствуясь ими, Олдман отказался от роли генерала Гривуса в «Звездных войнах» — продюсеры нанимали актеров, не состоявших в Гильдии актеров, а Олдман был резко против этой политики.

Джим Хенсон

Как в роли Хана Соло невозможно себе представить кого-то кроме Харрисона Форда, так и в образе Йоды невозможно представить кого-то другого, нежели Фрэнка Оза. Изначально же эту роль предлагали Джиму Хенсону, но знаменитый актер-кукольник отказался из-за занятости в других проектах.

Бенисио Дель Торо

Каст «Призрачной угрозы» мог быть еще более звездным — изначально Дарта Маула в эпизоде «Звездных войн» мог сыграть Бенисио Дель Торо. Более того: актер уже согласился на роль, однако затем сценарий настигла «работа над ошибками», реплик у персонажа Дель Торо оказалось намного меньше, чем в оригинальной версии сценария — и актеру это не понравилось настолько, что он отказался от роли.

Райан Филипп

Когда Lucasfilm решили снять продолжение/предысторию «Звездных войн», актера на роль Анакина Скайуокера искали очень долго — почти как актера на роль молодого Хана Соло в провальном новом спин-оффе (и с тем же печальным результатом). Вместо Хайдена Кристенсена Скайуокером мог стать Райан Филипп, который в процессе кастинга добрался аж до читки сценария с уже утвержденной Натали Портман . В итоге, однако, Райан счастливо избежал того, с чем потом пришлось столкнуться Кристенсену.

Леонардо ДиКаприо

С конца девяностых и по сей день ДиКаприо остается одним из самых востребованных актеров Голливуда, но «востребованный» в случае Лео означает лишь, что ему присылают десятки сценариев и предлагают множество ролей — а не то, что он на эти роли соглашается. Отказом, в числе прочего, молодой ДиКаприо ответил на два предложения, казавшихся на тот момент очень выгодными возможностями. Теперь-то мы знаем, что чутье ДиКаприо не подвело — ведь ему предлагали роль Робина в провальном «Бэтмен навсегда» и Анакина Скайуокера в приквел-трилогии «Звездных войн».

Берт Рейнольдс

И еще один кандидат на культовую роль Хана Соло, которому ее предложил лично Джордж Лукас . К счастью для поклонников «Звездных войн», Берт Рейнольдс от возможности стать самым известным контрабандистом Галактики отказался.

Кристофер Ли

Покойный Кристофер Ли оставил после себя множество действительно великих ролей, но, наверное, многие согласятся, что «Звездные войны» в это число не входят. Актер ошибся дважды: сначала он отказался от роли моффа Таркина в «Новой надежде», а затем — видимо, поняв, что упустил шанс засветиться в стремительно выезжающей на рельсы культовой франшизе — согласился сыграть графа Дуку в, наверное, худшей части «Звездных войн» (и это учитывая новых «Последних джедаев»).