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Трагедия бабушки из сериала «Ольга»
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Роза Хайруллина — трагическая актриса на сцене и в жизни 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Роль бабушки главного героя из сериала «Ольга» прославила Розу Хайруллину в широких массах. Это практически единственная комедийная роль в ее карьере. Как и в жизни, на сцене актриса чаще сталкивается с трагедией.

Детство в ссылке

Роза Хайруллина родилась в 1961 году в Норильске, где жили ее родители, потомки сосланных крестьян. Это было достаточно многонациональное и в тоже время разношерстное общество. Наследники не совсем грамотных ссыльных крестьян перемежались ссыльными политическими интеллигентами. Достаточно сказать, что воспитателем у маленькой Розы была немка, а все соседи разномастные бывшие заключенные. Само собой, столь пестрое окружение формировало определенную картину мира, было по‑своему интересным и захватывающим. Уже с самого детства Роза увлекается театром, начиная с третьего класса, ходит в самые разные театральные студии, и видит себя в будущем только актрисой. Однако родители не разделяли увлечения Розы, говорили, что актрисы должны быть роскошными красавицами и ей вообще не стоит думать о подмостках. Однако, маленькая упрямая татарская девочка гнула свою линию и не отступалась от мечты.
Когда Розе было двенадцать лет, семье разрешают вернуться в Татарскую АССР, но запрещают жить в столице — Казани. Они поселяются в 40 километрах от нее, в городке Зеленодольск. Там Роза оканчивает среднюю школу, и едет поступать в Казанское театральное училище. Талантливую актрису сразу замечают, и уже со второго курса она играет на сцене национального театра имени Камала. При этом, ее задействуют в очень серьезных постановках по Федору Достоевскому, Тенесси Уильямсу, Уильяму Шекспиру.

Звезда провинциальных театров

В 1981 году молодая актриса выпускается из училища и получает предложения работы от театров Нижнего Новгорода, Саратова, Воронежа и еще пары крупных городов. Он она выбирает уже ставшую родной Казань и идет работать в здешний театр юного зрителя. В нем она проработала пятнадцать лет, играя в самых разных спектаклях и в разных ролях, но всегда в амплуа трагической актрисы. За роль в спектакле «Погром» в 1996 году она была награждена Государственной премией РФ.
kareliyanews.ru
Актриса Роза Хайруллина в роли Короля Лира в сцене из спектакля театра «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) «Лир» по мотивам трагедии У. Шекспира в Театральном центре «На Страстном». Но именно этот пятнадцатый год работы в Казанском ТЮЗе, стал самым трагичным годом в жизни актрисы. Сначала сгорает сам театр, затем ее брат, злоупотреблявший наркотиками, теряет семейную квартиру. Сам он вскоре умирает, в течение полугода также уходят из жизни родители Розы и еще несколько близких ей людей. Но она не ломается, сильный характер помогает ей справиться с горем. К тому же восточная мудрость гласит «когда что-то хорошее заканчивается, что-то лучшее скоро начнется». Роза уезжает в Голландию, где учится и работает год в европейских театрах.
Вернувшись в России сначала она идет в Челябинский ТЮЗ, и спустя некоторое время переезжает в Самару. Здесь она становится ведущей актрисой театра «СамАрт», как приглашенная звезда появляется в постановках Самарского академического театра драмы им. Горького.

Второе дыхание

Начиная с 2000-х жизнь Розы довольно таки однообразна — множество ролей, иногда просто физическая усталость. Все меняется в 2008 году, когда ее в Самарском театре увидел Андрей Эшпай. Как раз в это время он снимал сериал «Иван Грозный», куда и пригласил фактурную и талантливую актрису. И хоть роль была эпизодической, но Роза поработала совместно с такими звездами как Евгения Симонова и Чулпан Хаматова. Затем она снимается в еще нескольких фильмах режиссера, и в 2009 году переезжает в Москву.
kareliyanews.ru
Здесь устраивается в театр — студию Олега Табакова «Табакерку», параллельно работает в театре Наций. Также ее приглашают в Санкт — Петербург, где предлагают главные роли в театрах им. Ленсовета и «Приют комедианта».
В кино она продолжает играть в эпизодических ролях, и лишь в 2012 года получает предложение сыграть главную роль в фильме «Орда». Созданный ею образ ханши Тайдулы оказался настолько сильным, что Роза удостаивается звания лучшей актрисы года, в следующем, 2013 году, ее награждают премией «Ника». Всего же в фильмографии Розы Вакилевны более двух десятков работ.
kareliyanews.ru
Актриса Роза Хайруллина в роли ханши Тайдулы (в центре) в сцене из фильма «Орда» режиссера Андрея Прошкина.
К сожалению, из-за большого объема работы у Розы Хайруллиной совсем нет времени на личную жизнь, актриса никогда не была замужем, у нее нет детей. Некоторые издания даже писали, что из-за этого она якобы страдает от депрессии и периодически у нее появляются суицидальные намерения. Но человек, знающий историю этой маленькой, но крепкой женщины никогда не поверит в это. Ведь столько в жизни преодолевшая личность никогда не сдастся из-за минутного расстройства. К тому же в ее работах стали появляться комедийные роли, а значит, жизнь поворачивается светлой стороной.
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