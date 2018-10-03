Как Ходченкова превратилась в голливудскую диву

Первая роль ей досталась необычная, трудная: роль покорной жены Веры, всюду следующей за мужем-военным, соблюдающей его авторитарные семейные правила и заново открывающей для себя жизнь после его смерти. Говорухина благодарили за это открытие: почти детская красота круглолицей Ходченковой подкупала и тревожила.

Поклонники, впервые увидевшие Ходченкову позже, могут и не узнать в ней былую крепко сбитую дебютантку — сейчас у 35-летней актрисы эталонная фигура.

Светлана Ходченкова воплощает на экране не только русских красоток, но и голливудских в буквальном смысле ядовитых див — в 2013 году она сыграла роль антагонистки Гадюки в фильме «Росомаха: Бессмертный». А ее дебютом в западном кино стала картина «Шпион, выйди вон!» в 2011 году.

Ходченкова мегаактивно снимается в кино: и на текущий, и на 2019 год в ее расписании по пять выходящих в прокат и на ТВ фильмов и сериалов.

А какая Светлана нравится тебе больше — сегодняшняя или 15 лет назад.

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Фото:Instagram