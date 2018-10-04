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Как Хью Джекман стал Росомахой
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Как Хью Джекман стал Росомахой 

Рамблер 3 часа назад
Возможно вы даже не догадываетесь, но до своей актерской карьеры Хью Джекман был физруком.
Когда Хью было восемь лет, его мать и старшие сестры переехали в Англию. В Итоге Джекман остался расти с отцом и старшими братьями. По словам актера, переезд матери сильно задел его чувства. Чтобы как-то отвлечь себя от грусти, Хью занялся спортом.
После окончания школы он тоже переезжает в Англию и устраивается работать в школе учителем физкультуры. Далее он уезжает в Австралию и поступает в университет. Именно там ему досталась первая роль.
Окончив университет, Хью не стал работать по профессии, а три года занимался преподаванием драматургии. Вскоре он сыграл в сериале "Короли", где встретил свою будущую возлюбленную. Они женаты по сей день.
Актер участвовал в мюзиклах и прослушиваниях. Его заметила студия "20th Century Fox". Так Джекман стал Росомахой.
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