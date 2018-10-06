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Марго Робби может сыграть куклу Барби
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Марго Робби может сыграть куклу Барби 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
В СМИ появилась информация, что Марго Робби может сыграть культовую куклу Барби. Переговоры о съемках в ленте, посвященной самой популярной в мире игрушке для девочек уже ведутся, сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.
Исход зависит от того, договорятся ли представители кинокомпании Warner Bros. и сама Марго Робби. Если соглашение будет подписано, то продюссирование картины возьмет на себя принадлежащая австралийской актрисе компания LuckyChap.
Первые сообщения касательно фильма о кукле Барби появились в СМИ еще в 2014 году. Тогда предполагалось, что производством киноленты займется Sony вместе с Mattel — компанией, которой принадлежат авторские права на куклу. Но производство фильма застопорилось на начальном этапе, поэтому компании пришлось обратиться к Warner Bros.
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