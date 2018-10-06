Ещё
Секс-символы советских женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет

Секс-символы советских женщин 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Профессионал"
Зарубежная массовая культура в СССР была явлением строго подотчетным цензуре и выдавалась советским зрителям дозировано. Но главные лица мирового кинематографа и музыки были известны у нас не меньше, чем заграницей. В нашей фотогалерее вспоминаем иностранных героев-любовников, в которых в разные годы влюблялись советские женщины.
Французская культура была хорошо известна в СССР, сказывалась крепкая дружба с местной коммунистической партией. Поэтому большинство секс-символов были родом из Франции.
И первый из них — Ален Делон, который не пил одеколон и ввел в Союзе моду на болоньевые плащи. В массовом сознании он стал не только самым красивым французом, но и самым красивым мужчиной вообще.
Кадр из фильма "Черный тюльпан"
Обаятельный Жан-Поль Бельмондо покорил телезрителей своими острохарактерными ролями в боевиках и комедиях, но в первую очередь известен как герой политической драмы "Профессионал". Знаменитая финальная сцена и музыка Эннио Морриконе обеспечили фильму культовый статус.
Главный итальянский любовник, Марчелло Мастрояни, на долгие годы стал лицом итальянского кино. Он был одинаково убедителен как в неореалистических драмах ("Сладкая жизнь", "Восемь с половиной", "Рим"), так и в комедиях для массового зрителя ("Брак по-итальянски").
Адриано Челентано, итальянский певец и актер, произвел неизгладимое впечатление на советских женщин как своим характерным вокалом, так и ролями обаятельных и нагловатых простых парней.
Кадр из фильма "Укрощение строптивого"
Бешеная популярность индийского кино в СССР до сих пор остается загадочным феноменом. Мелодрамы, комедии, боевики Болливуда оказались близкими миллионам советских зрителей. И своим развитием индийский кинематограф обязан Раджу Капуру, режиссеру, актеру и продюсеру, который стал первым индийским секс-символом в Союзе 50-х годов после показа фильма "Бродяга".
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Великие советские актрисы с печальной судьбой2
Тест: кем бы вы были в уголовном розыске
Хорошо ли вы знаете советское кино: тест
Стало известно, почему сменили ведущих «Жди меня»7
«Неуловимые мстители»: что осталось за кадром7
Видео
00:55
Космический сериал по книге автора «Игры престолов» выйдет в декабре
Сериалы
10:56
Постапокалиптические фильмы, которые нужно увидеть
Фильмы
11:29
Как складывалась судьба Дуэйна Джонсона
Актеры
03:44
Сцены, о съемках которых режиссеры пожалели
Фильмы
01:38
Чем закончится битва личности и монстра
Фильмы
01:00
Опубликован первый трейлер фильма об Элтоне Джоне
Фильмы
00:39
Ведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире
ТВ В мире
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
00:39
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Актеры
04:35
Катю Лель довели до слез
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение