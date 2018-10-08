Какими Голливуд показывает русских

Американским актерам порой приходится перевоплощаться в русских героев. Мы решили вспомнить, кто это делал. Герои классических сюжетов и боевиков, авантюристы и людти искусства: известные русские роли голливудских артистов — в фотогалерее.

Рэйф Файнс («Онегин», 1999). Талантливый актер сыграл самого Евгения Онегина в одноименном фильме Марты Файнс . Но работа Рэйфа не вызвала восторга даже у его российских поклонников. Уж слишком неправдоподобными оказались эмоции героя. Да и сам фильм оказался весьма вольной интерпретацией романа Пушкина.

Одри Хепберн («Война и мир», 1956). С этой экранизайцией знаменитого романа российский зритель познакомился гораздо позже всего остального мира: не особо разрешали американское кино в СССР 50-х годов. Одри Хепберн прекрасно справилась с ролью наивной и влюбчивой Наташи Ростовой. Правда "некрасивой девочкой с большим ртом" назвать красавицу-актрису вряд ли возможно.

Робин Уильямс («Москва на Гудзоне», 1984). Актер исполнил роль Володи Иванова, русского музыканта, сбежавшего во время гастролей в Америке. Противопоставление Америки и СССР (яркие витрины магазинов Нью-Йорка и пустые прилавки и очереди в Советском Союзе), желание героя обрести свободу и жить в другом мире принесли фильму бешеную популярность в те годы.

Николас Кейдж и Джаред Лето («Оружейный барон», 2005). Этот фильм называют одним из лучших в фильмографии Николаса Кейджа, сыгравшего в картине Юрия Орлова , торговца оружием. Джаред Лето тоже отлично справился с ролью младшего брата героя Кейджа. Может быть потому, что актерам не пришлось учить русский язык и говорить на нем?